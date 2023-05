Il Modena pareggia col Bari, per la salvezza manca solo la matematica

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Negli undici in campo ci sono un paio di sorprese; davanti a Gagno, Oukhadda, Cittadini (al rientro), Pergreffi e Ponsi; in mezzo il trio Magnino, Gerli e Armellino, mentre davanti Tremolada e Giovannini sostengono Diaw,La partita comincia con grande equilibrio, entrambe le squadre badano soprattutto a non scoprirsi, perché per entrambe la sconfitta sarebbe deleteria ai fini della classifica, sebbene per obiettivi opposti; si gioca, al piccolo trotto, complice il gran caldo, e molto a centrocampo senza particolari guizzi.Il primo squillo è un tiro di Diaw al 26’ parato facile da Caprile; il Bari risponde con un tiro di Cheddira che Gagno respinge sul palo.Al 34’ Bari improvvisamente in vantaggio; Ricci dal limite raccoglie una respinta della difesa del Modena e sferra un tiro che si insacca alle spalle di Gagno all’incrocio dei pali.Alla ripresa, nel Modena subito Duca per Armellino, mentre al 58’ Mosti e Bonfanti rilevano Tremolada e Giovannini; Tesser si mette con il rombo a centrocampo per provare a raddrizzare la partita.Il Modena ci prova con tanta volontà, ma senza mai cambiare passo, e senza mai rendersi pericoloso; il Bari controlla agevolmente, dando l’impressione di essere sempre temibile ogni volta che accelera.I gialli comunque ci provano alla ricerca del pareggiocon un buon piglio; al 72’ dentro Ionita al posto di uno stremato Magnino che esce con i crampi; al 75’ incursione di Duca sul lato corto destro dell’area di rigore, Ricci lo affronta in ritardo e l’arbitro senza indugio fischia il rigore, senza nemmeno il check del Var.





Dal dischetto Diaw spiazza Caprile e regala al Modena un meritato pareggio; il Modena e tutto il Braglia tirano un sospiro di sollievo e la partita di fatto si chiude qui; le due squadre sembrano stanche e desiderose di accettare il pareggio; nei 4’ di recupero c’è solo tempo per l’ingresso di Silvestri al posto di Cittadini che esce zoppicando con i crampi e per una paratona di Gagno,che salva il pareggio, su una conclusione dal limite di De Cesare.



Il Modena sale a quota 45, ma per la certezza matematica serve ancora almeno o un punto, o aspettare il risultato di Parma-Brescia, in campo domani; Benevento, Perugia e Spal (dietro per effetto degli scontri diretti) infatti non possono più raggiungerlo; il Cosenza può appaiare i gialli ma è in svantaggio negli scontri diretti e nella differenza reti; il Brescia gioca domani a Parma e se non dovesse vincere, il Modena sarebbe matematicamente fuori anche dai playoff, perché davanti al Brescia per la differenza reti.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc