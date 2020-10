Il Modena piace, merita, ma non va oltre lo 0-0

Un risultato che no rispecchia ciò che il Modena, al Braglia, nella sesta di campionato contro Feralpi Salò, avrebbe meritato. E che per questo, di fronte ad uno zero a zero, fa dire a molti tifosi che questa sera sono stati due punti persi. Insomma, il risultato pieno, per il Modena, ci stava. Eccome. Soprattutto nella ripresa trascorsa per buona parte nell'area della squadra ospite, brava a respingere puntualmente i numerosi assedi, mai finalizzati, dei gialloblù. Modena davvero vicino al gol quando alla mezz'ora lo stacco di testa di Spagnoli non si traduce in una rete solo per la strepitosa parata di De Lucia

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Bearzotti, Ingegneri, Zaro, Varutti (86′ Stefanelli); Davì (70′ Prezioso), Gerli, Castiglia; Sodinha (78′ Muroni); Scappini (86′ Abiuso), Spagnoli (70′ Monachello). A disp.: Narciso, Chiossi, Gobbi, Milesi, Laurenti. All.: Mignani

FERALPISALÒ (4-3-3): De Lucia; Mezzoni (60′ Bergonzi), Giani, Bacchetti, Brogni (70′ Rizzo); Scarsella, Carraro, Gavioli (58′ Morosini); Ceccarelli (70′ Miracoli), De Cenco, Tulli (46′ D’Orazio). A disp.: Liverani, Magoni, Legati, Vitturini, Messali, Pinardi. All.: Pavanel

ARBITRO: sig. Alberto Ruben Arena

NOTE: ammoniti Castiglia, Carraro, Brogni, Sodinha, Giani, Pavanel, De Lucia.

Foto: Fiocchi - Modena F.C. 2018