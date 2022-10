Il Modena pieno di infortunati ospita la Reggina di Pippo Inzaghi

La sosta restituisce il campionato e consegna al Modena una gara difficilissima contro la Reggina guidata dal campione del mondo Pippo Inzaghi; i calabresi, primi in classifica, saliranno al Braglia sull’onda dell’entusiasmo di questo brillante avvio di stagione, dall’alto dei 15 punti conquistati, frutto di 5 vittorie e una sola sconfitta, conditi da 14 reti segnate e due sole subite, che valgono rispettivamente, ad oggi, il migliore attacco e la migliore difesa del campionato.Di fronte un Modena ancora falcidiato dagli infortuni (ultimo quello di Gargiulo) che ha costretto la società a ricorrere al mercato degli svincolati, individuando in Andrea Poli, 33 anni, ex, tra le altre di Inter, Milan e Bologna, e reduce da una esperienza turca all’Antalyasport, il rinforzo adeguato; il giocatore si è già allenato con la squadra, ma difficilmente oggi sarà a disposizione.Durante la sosta, ha tenuto banco anche il caso De Maio, che dopo chiarimento con società e mister, oggi sarà regolarmente a disposizione.Occorre però pensare anche al campo, e alla gara di oggi, l’ennesima difficile in questo avvio di stagione che ha messo il Modena di fronte a praticamente tutte le attuali favorite per la serie A; servirà un Modena compatto, voglioso, con il giusto atteggiamento mentale, disposto a soffrire, capace di coprire il campo, ma anche pronto a giocarsi le sue carte, magari con un pizzico di cinismo in più specialmente sotto rete; il duro lavoro svolto dai gialli durante la sosta, sia sul piano tattico e tecnico che su quello fisico, dovrebbe consentire di ripartire di slancio, portare punti per muovere la classifica, riprendere morale e coraggio, ed evitare di essere trascinati nei bassifondi.Contro la Reggina i gialli hanno una buona tradizione; nei 16 precedenti di campionato disputati al Braglia, ci sono 6 vittorie del Modena, 8 pareggi, e 2 sole vittorie della Reggina; l’ultima al Braglia risale al 19 ottobre 2013, campionato di serie B, il Modena vinse 3 a 0 con le reti di Bianchi e la doppietta di Babacar.Per la formazione, restano come sempre gli ultimi dubbi; in difesa ritroverà la maglia da titolare Pergreffi che appare recuperato dopo il lungo infortunio, probabile in coppia con Silvestri, e rimane il ballottaggio Coppolaro-Oukhadda a destra; a centrocampo, vista la penuria di uomini (Gargiulo e Battistella infortunati Armellino acciaccato), sicuro il rientro di Gerli, affiancato da Magnino e Armellino; davanti solito ballottaggio, legato anche al modulo che Tesser sceglierà di adottare; probabile Bonfanti dall’inizio.Arbitra Marcenaro di Genova, che ritorna in B dopo la parentesi in serie A che lo ha visto protagonista (ha annullato il gol di Milik in Juventus-Salernitana); ha diretto la Reggina 4 volte con due pareggi, 1 sconfitta e una vittoria esterna per gli amaranto; con il Modena un solo precedente, il 4-0 che i gialli subirono a Pontedera per la Coppa Italia di serie C.E’ il quarto incrocio tra Tesser e Inzaghi, il mister gialloblù non ha mai vinto, due vittorie e due pareggi per Pippo, chissà se oggi sarà la svolta buona per sfatare il tabù.Attesi oltre diecimila spettatori, di cui oltre duemila ospiti, per una cornice di pubblico delle grandi occasioni; Montagnani come sempre esaurita e pronta a spingere i gialli.Calcio di inizio allo stadio Braglia alle ore 14.