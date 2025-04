Il Modena riparte da Bari, contro la cabala

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Dopo la sosta per la morte di Papa Francesco, la serie B torna di nuovo in campo; la Lega ha deciso di posticipare al 13 maggio il turno di campionato rinviato, mantenendo inalterato il calendario, anziché decidere lo slittamento in avanti di tutto il programma. Il Modena riparte dunque da Bari, in una sorta di derby tra canarini e galletti che profuma di playoff; i gialli avranno poi un calendario tutto sommato agevole, perché chiuderanno con tre gare su quattro in casa, di cui due consecutive, nelle ultime due giornate; e si potrebbero aprire altri scenari, visto il positivo rendimento casalingo del Modena.

Ma oggi occorre superare l’ostacolo Bari, su un terreno tradizionalmente ostico per il Modena; i gialli hanno giocato a Bari in 38 occasioni; nei precedenti, ci sono 23 vittorie del Bari, 11 pareggi, e solo 4 vittorie del Modena; l’ultimo precedente risale allo scorso campionato (21.10.23) quando il Modena di Bianco pareggiò 1 a 1 (rete di Manconi); i gialli non vincono a Bari dal 21 gennaio 2012, campionato di serie B: finì 1 a 0 per il Modena con rete di Petre.Il Bari ha giocato in casa 17 volte, conquistando fio ad ora 27 punti, frutto di 6 vittorie, 9 pareggi e 2 sole sconfitte, condite da 22 reti segnate e 17 subite; i galletti puntano a un posto playoff e il turno di oggi potrà dare ai padroni di casa lo slancio necessario per proseguire la rincorsa.

Il Modena è chiamato a una gara importante su un terreno difficile, anche dal punto di vista ambientale, per incamerare punti importantissimi; servirà il Modena delle ultime gare, con grande applicazione tattica, fisica, mentale, agonistica, e quella necessaria determinazione per fare risultato; i gialli sembrano avere ritrovato le proprie certezze, che in questo finale di stagione dovrebbero consentire, almeno, di mantenere la categoria; alzare l’asticella, però, potrebbe servire a responsabilizzare il gruppo per continuare nel processo di crescita.Per la partita, Mandelli sconta l’assenza di Magnino, squalificato, a cui si aggiungono quelle di Dellavalle, Caldara, Gliozzi e Battistella; ritornano tra i convocati Ponsi e Pergreffi, già convocati per la gara di Pasquetta. Per la formazione, probabile la conferma del modulo delle ultime gare, mentre l’unica incognita riguarda la sostituzione di Magnino; pronti, o Vulikjic, con Cauz centrale e Zaro braccetto di destra, o Ponsi (anche se non sembra pronto per i 90 minuti), o Botteghin; improbabile l’utilizzo di Pergreffi; per il resto solo conferme: a centrocampo Di Pardo, Gerli, Santoro e Cotali; davanti Palumbo e Caso a sostegno di Mendes oggi in ballottaggio con Defrel. Mandelli scioglierà gli ultimi dubbi negli istanti che precedono il calcio di inizio.Arbitra la partita Aureliano di Bologna, con il quale il Modena ha 7 precedenti, con 2 vittorie e 5 sconfitte; il Bari è uno dei club più arbitrati in carriera da Aureliano che l’ha incrociato in 15 occasioni, con 7 vittorie, 5 pareggi e 3 sole sconfitte.Calcio di inizio alle 15 allo stadio San Nicola, davanti a 251 tifosi gialloblù che scenderanno a Bari per sostenere il volo del canarino.