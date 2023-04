Il Modena riparte dal Braglia: domani arriva il Cittadella

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il Modena riparte dal Braglia, con un calendario che vedrà i galli tra le mura amiche cinque volte su otto; si comincia con il Cittadella, partita fondamentale che i gialli, reduci da 4 sconfitte nelle ultime 5 gare, sono chiamati a vincere dopo il tonfo di Palermo, anche per tenere a distanza il Cittadella, che sulla carta può diventare una diretta concorrente per le zone basse.Occorre infatti cominciare a fare qualche calcolo per mantenere la categoria; Tesser ha già detto che serviranno 46-47 punti, che tradotti, per il Modena significano 8 o 9 punti, vale a dire almeno 3 vittorie da conquistare magari al Braglia nelle prossime cinque partite casalinghe.I veneti inseguono il Modena in classifica a quota 35; hanno giocato fuori casa 15 volte totalizzando 16 punti, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi, e 7 sconfitte, condite da 12 reti segnate e 20 subite.Modena e Cittadella si sono affrontate al Braglia in occasione di 10 precedenti, con 4 vittorie del Modena, 5 pareggi e 1 vittoria ospite, conquistata il 26 settembre 1999, campionato di serie C. L’ultima al Braglia risale invece al 1 settembre 2014, campionato di serie B, finì con un pareggio per 1 a 1.Il Cittadella è una squadra ostica, che corre, lotta e buccia tanto in mezzo al campo; sarà una partita difficile, ma il Modena ha le armi per fare risultato pieno e conquistare tre punti che sarebbero fondamentali; all’andata finì con un pareggio a reti bianche, grazie all’uomo Gagno che parò un rigore nel finale di partita.



Il Modena arriva alla gara con le solite assenze e i giocatori contati, una costante di questo ultimo periodo; assenti sicuri infatti, Poli, Battistella, Bonfanti, Cittadini, mentre saranno disponibili Ionita, Diaw e Ferrarini, almeno per la panchina, anche se il loro impiego sarà da valutare con attenzione per non rischiare pericolose ricadute e perderli definitivamente per tutto il finale di campionato.

Si va verso la conferma, oltre che del solito modulo, anche dei soliti interpreti, anche se nella gara di andata il mister sfoderò una inedita difesa a tre mai vista prima di allora; davanti a Gagno, fresco di rinnovo in settimana, linea a quattro Oukhadda, Silvestri, Pergreffi e Ponsi, anche’egli fresco di rinnovo; a centrocampo Magnino, Gerli e Armellino, in ballottaggio con Duca; davanti, uomini contati, con Tremolada e Falcinelli a supporto di bomber Strizzolo, reduce dalla doppietta di Palermo.



Arbitra Perenzoni di Rovereto, che torna al Braglia per la seconda volta dopo avere diretto la gara con il Cagliari, dopo la quale i sardi fecero ricorso poi rigettato perché irregolare; il fischietto trentino ha 5 precedenti con il Modena, di cui 4 in campionato, con 3 vittorie dei gialli, 1 pareggio e 1 sconfitta; un solo precedenti invece con il Cittadella, finito in parità.

Calcio di inizio alle ore 16.15 in uno stadio Braglia gremito; le prevendite sono infatti andate a gonfie vele e si aspetta il pubblico delle grandi occasioni, che come sempre spingerà la squadra alla ricerca di tre punti che sarebbero fondamentali per il morale ma soprattutto per la classifica.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc