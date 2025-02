Il Modena sfida il Cittadella e le tante assenze

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Modena in campo oggi a Cittadella contro un avversato ostico, che ha sempre dato storicamente del filo da torcere ai gialloblù; una gara difficilissima contro una formazione che segue di appena un punto il Modena in classifica; un vero e proprio scontro diretto, nel quale i canarini dovranno essere bravissimi a non lasciarci le penne, perché una eventuale sconfitta potrebbe spingere il Modena pericolosamente in basso.

Il Modena ha giocato a Cittadella 13 volte, di cui due in serie C e una in Coppa Italia; nei precedenti complessivi ci sono 4 vittorie del Cittadella, 5 pareggi e 4 vittorie del Modena.

Il Modena non vince a Cittadella dal 8.2.2014, campionato di Serie B, finì 1 a 0 con rete di Mazzarani; il Cittadella invece non batte il Modena in casa dal 5.10.2011, sempre campionato di serie B, 2 a 0 per i veneti; le ultime tre a Cittadella sono sempre finite in pareggio; lo scorso anno, 16.3.24, il Modena di Bianco pareggiò 1 a 1 con rete di Magnino.

Il Cittadella è la squadra che fin qui ha il peggior rendimento casalingo di tutto il campionato; ha giocato in casa fino ad ora 12 partite, conquistando solo 11 punti, frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, condite da 9 reti segnate e 15 subite; sulla carta un avversario e una partita ampiamente abbordabili, ma da non sottovalutare assolutamente, perché le sorprese sono sempre dietro l’angolo; e questo Modena fino ad ora, contro le squadre che lo seguono in classifica, ha sempre fatto fatica; i galli dovranno dunque essere bravi a giocare con cattiveria agonistica, intensità, e grande applicazione tattica, fisica e mentale in tutte le parti del campo per portare a casa un risultato positivo.Mandelli sconta oggi diverse assenze; a quelle degli ormai soliti Pergreffi e Ponsi, e all’infortunato Di Pardo, si sono aggiunti Beyuku e Botteghin, non convocati, oltre ovviamente allo squalificato Palumbo; rientrano a disposizione invece Bozhanaj e Mendes. La curiosità maggiore è quella legata alla sostituzione di Palumbo, e se il mister deciderà di attuare qualche particolare disposizione tattica, modificando magari il modulo di partenza. Nel probabile undici, in assenza di indicazioni in tal senso nel pregara, davanti a Gagno, linea a tre con Dellavalle, uno tra Zaro e Caldara e Cauz; a centrocampo i dubbi maggiori: sicuri Gerli, Santoro e Cotali, mentre per la fascia destra ballottaggio tra Magnino e forse Duca, stante l’assenza di Di Pardo e Ponsi, salvo che il mister scelga Dellavalle a destra e allora i tre dietro sarebbero Caldara, Zaro e Cauz; oppure che il mister scelga di stare a cinque in mezzo o a quattro dietro, nel qual caso, si aprono una serie di scenari notevoli con diverse ipotesi e soluzioni; davanti, sicuro Caso con uno tra Defrel e Mendes, con il primo favorito; a meno che Mandelli scelga Defrel o il giovane Kamate per occupare la posizione di campo di Palumbo, con Mendes punta centrale, lasciando così inalterato il modulo di gioco; il mister scioglierà le riserve come sempre negli ultimi istanti che precedono la gara.Arbitra la partita Prontera della Sezione di Bologna, con il quale il Modena ha due vittorie su due nei due precedenti; il Cittadella ha invece 7 incroci, con 2 vittorie, due pareggi e 3 sconfitte.Calcio di inizio alle ore 15.00 allo stadio Tombolato di Cittadella dove sono in arrivo circa 400 tifosi gialloblù.