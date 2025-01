Il Modena si ferma a Palermo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nonostante le assenze dietro di Zaro e Cauz, Mandelli conferma il modulo della sua gestione; davanti a Gagno, linea a tre con Caldara, Botteghin, al rientro, e Dellavalle; a centrocampo Di Pardo, Gerli, Santoro e Cotali, mentre davanti la novità è Defrel subito titolare sul centrodestra, con Palumbo sul centrosinistra a sostegno di Mendes.

Pronti via e ci prova Brunori da fuori, Gagno para facile; al 5’ su schema da calcio d’angolo, palla a Santoro e tiro deviato; in avvio il Modena gioca con buon piglio, palleggiando con lucidità in mezzo al campo; al 19’ rasoiata di Defrel, di poco a lato Al 32’ squillo di Mendes, Sirigu in tuffo respinge. Al 36’ cross di Ranocchia, sbuca Brunori sul secondo palo, forse se la sistema con il braccio e la mette in rete; Bonacina annulla per fuorigioco di Brunori sulla spizzata di testa di Ceccaroni a centro area. Il Var però procede al check e dopo 4 interminabili (e inammissibili) minuti, convalida la rete del vantaggio; le immagini rivelano che Ceccaroni non tocca la palla e Brunori, al momento del cross, è in posizione regolare. Allo scadere, ci prova Mendes al volo, pallone alto.

Nella ripresa, Mandelli inverte le posizioni di Defrel (sul centrosinistra) e di Palumbo (sul centrodestra). Al 50’ l’occasionissima del Modena: sponda di Mendes per Di Pardo, che anziché tirare da buona posizione, preferisce restituire il pallone a Mendes che sulla riga dell’area di porta manca la facile deviazione al volo.

Gol sbagliato gol subito, dice la legge del calcio, e al 56’ il Palermo raddoppia: cross di Ranocchia, Le Douron sbuca alle spalle di Botteghin e da pochi pass in scivolata infila la rete del raddoppio.

Mandelli prova a pescare dalla panchina: dentro Battistella e Caso per Gerli e Defrel; il Modena però sembra risentire del doppio svantaggio; la squadra appare lenta nel palleggio e non riesce mai a cambiare passo e a cercare una giocata in velocità, favorendo così la difesa del Palermo. Ci prova Caldara al volo da corner di Palumbo, palla alta (72’); ancora Caldara colpisce la traversa dopo respinta di Sirigu, ma l’arbitro aveva già fermato il gioco per un precedente fuorigioco di Battistella (75’).

Al 76’ Abiuso e Duca per Mendes e Botteghin; Cotali scala nei tre dietro e Duca in fascia a sinistra. Il Modena ci prova, ma appare sempre meno convinto, la manovra non decolla e i gialli non sono più tanto incisivi davanti; al 88’ dentro Gliozzi per Di Pardo, l’arbitro concede 4’ di recupero ma non succede più nulla.

I gialli toppano la prima dell’anno con una prestazione scialba e a tratti incolore, mai davvero pericolosi davanti, e, specialmente nel primo tempo, troppo leziosi nel palleggio e nel fraseggio, a volte fini a sé stessi e con poca incisività.

Sconfitta che dovrà essere subito resettata; Modena di nuovo in campo sabato 18 alle 15 al Braglia contro il Frosinone in una partita da non sbagliare assolutamente.

Corrado Roscelli



Il tabellino

Palermo-Modena 2-0

Reti: 36’ pt Brunori (P), 12’ st Le Douaron (P).

PALERMO: Sirigu, Baniya, Nikolaou, Ceccaroni, Pierozzi (27’ st Diakitè), Ranocchia, Gomes (27’ st Saric), Segre (38’ st Vasic), Lund, Brunori (43’ st Verre), Le Douaron (38’ st Henry). Allenatore: Dionisi.

A disposizione: Desplanches, Nedelcearu, Appuah, Buttaro, Peda, Cutrona.

MODENA: Gagno, Caldara, Botteghin (31’ st Duca), Dellavalle, Di Pardo (43’ st Gliozzi), Gerli (15’ st Battistella), Santoro, Cotali, Palumbo, Defrel (15’ st Caso), Mendes (31’ st Abiuso). Allenatore: Mandelli.

A disposizione: Sassi, Beyuku, Idrissi, Ponsi, Bozhanaj, Magnino, Alberti.

Arbitro: Bonacina. Assistenti Bresmes e Pressato. 4° ufficiale: Marotta. Var e Avar: Minelli e Longo.

Ammoniti: 25’ pt Gomes (P), 18’ st Dellavalle, 36’ st Nikolau (P), 43’ st Santoro (M).