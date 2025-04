Il Modena si inchina al Sassuolo, ma la sconfitta sa di beffa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il Sassuolo vince al Braglia, ringraziando tutti i santi in paradiso, e si avvicina alla serie A; al Modena restano solo le briciole di una sconfitta che sa tanto di beffa, molto più cocente di quanto dica il risultato del campo; gialli in partita per lunghi tratti e punti oltre i propri demeriti.

In un Braglia gremito con uno spettacolare colpo d’occhio e una bellissima coreografia della Montagnani, Mandelli conferma l’undici che ha vinto a Pisa: davanti a Gagno, la solita linea a tre con Magnino, Zaro e Cauz; a centrocampo Di Pardo, Gerli, Santoro e Cotali, mentre davanti Palumbo e Caso a sostegno di Gliozzi.

Dopo il minuto di silenzio per la scomparsa dell’ex gialloblù Bolano, si comincia a giocare; il primo squillo è di Toljan al 12’ che da lontano cerca di sorprendere Gagno,, ma il portiere gialloblù fa una paratona.Squadre bloccate, il Sassuolo controlla senza affondare, il Modena resta dietro guardingo e con pazienza cercando l’occasione; prima un appoggio a Di Pardo da parte di Palumbo, senza esito, poi Gliozzi e Palumbo cercano una giocata al limite; ma al 36’ Sassuolo in vantaggio: errore di Palumbo nella costruzione dal basso, transizione veloce, palla in area, e dopo rimpallo, sfera sui piedi di Berardi che infila Gagno sotto la Montagnani.Al 40’ San Var protegge gli ospiti; intervento di Iannoni pericolosissimo su Santoro, che resta a terra, apparso subito da rosso, solo giallo per Iannoni senza che l’arbitro vada a rivedere.

Nella ripresa, subito un accelerata di Caso, cross in mezzo, Moldovan respinge di piede; al 55’ cross di Doig che scavalca Gagno, arriva Cauz di testa a liberare quasi sulla riga. Al 60’ rasoiata di Santoro dal limite, palla in gol. Il Modena non fa in tempo ad esultare che il Sassuolo ritorna avanti al 64’ : Luarientè di sinistro dal limite porta avanti gli ospiti. Il Modena sembra accusare il colpo, ma i gialli riprendono a spingere: al 72’ tiro di Caso dal limite, respinta difettosa di Moldovan, sulla ribattuta arriva Palumbo che da pochi passi colpisce il portiere avversario. Al 73’ Mandelli muove la panchina: dentro Idrissi e Defrel per Cotali e Gliozzi che esce zoppicando.Al 76’ terza rete del Sassuolo: Iannoni entra in area palla al piede, difesa gialloblù molto lenta a stringere, pallone a Moro che aggira Idrissi, che si perde la marcatura e sull’uscita di Gagno infila la palla in rete. Il Modena accusa il colpo; la replica è affidata a Palumbo, al 78’ tiro da fuori a lato. Al 80’ Bozhanaj e Kamate per Caso e Di Pardo; al 85’ Battistella per Gerli. Al 89’ Zaro di testa infila il pallone della speranza, ma il Var richiama l’arbitro che annulla vedendo nel tuffo plastico di Muharemovic un fallo di Zaro; nel calcio del Var tocca vedere queste sceneggiate, peraltro attuate da squadre forti che non ne avrebbero bisogno.L’arbitro concede 5’ di recupero, il Modena appare sfiduciato e non ha più la forza mentale di trovare il guizzo; il Sassuolo ringrazia tutti i suoi santi protettori, vince e vede la serie A.Modena di nuovo in campo lunedì 21, pasquetta, al Braglia alle 17.30 contro il Cesena.