Il Modena si inchina alla Reggina

Gialli in campo con gli undici attesi alla vigilia; davanti a Gagno, Coppolaro, Silvestri, Pergreffi e Ponsi; in mezzo Magnino, Gerli e Duca; davanti, Tremolaa e Falcinelli supportano Strizzolo.Pronti via e nei primi 15’ la Reggina è padrona del campo: padroni di casa aggressivi che cercano di fare la partita e Modena in difficoltà che però riesce a contenere le giocate dei reggini; passata l’offensiva, il Modena riprende campo e riesce a riportarsi in avanti in modo propositivo.Al 26’ Reggina in vantaggio: un rasoterra di Pierozzi viene deviato da Ponsi che spiazza Gagno e sin insacca in rete.Ma il Modena è bravo a riprendere in mano la partita quasi subito, e dopo circa 10 minuti una fiondata di Tremolada dal limite sul centro destra sorprende Colombi e si insacca in rete.Nella ripresa subito Reggina ancora in avanti e al 60’ padroni di casa in vantaggio: tiro di Menez dalla distanza, Gagno smanaccia male, la sfera rimbalza su Ponsi che non riesce a rinviarla ed è lesto Strelec a metterla in rete.La partita improvvisamente si accende; padroni di casa aggressivi al limite della provocazione, e arbitro molto tollerante, e a volte poco preciso.Il Modena però continua a giocare: al 71’ bella giocata di Duca che serve Strizzolo a tu per tu con Colombi che però gli chiude lo specchio con una paratona.Al 75’ cominciano i cambi: dentro Mosti, Giovannini e Bonfanti per Duca, Tremolada e Falcinelli; Mosti mezzala e Modena con il rombo con Giovannini dietro le due punte Strizzolo e Bonfanti; poi nel finale spazio anche a Panada per Gerli e a Renzetti per Ponsi.A cinque dalla fine, occasionissima per il Modena, ma la sfortuna dice no; bel cross di Mosti dalla sinistra e Strizzolo si avventa in tuffo di testa sulla sfera e in avvitamento spedisce la palla sulla traversa con Colombi che appare battuto.Nel finale non bastano 7 minuti di recupero, la Reggina riesce a controllare la partita e il Modena deve arrendersi.Peccato per il Modena, perché nonostante le assenze i gialli hanno giocato una grande partita, e per quello visto in campo, il pareggio era ampiamente alla portata. I gialli hanno saputo giocare a viso aperto senza timore reverenziale e solo la sfortuna ha impedito il pareggio nel finale.Il Modena tornerà in campo mercoledì sera 1 marzo alle 20.30 contro l’Ascoli al Braglia per il turno infrasettimanale.