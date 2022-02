Il Modena soffre e vince anche a Viterbo

Il Modena soffre nel primo tempo, poi nel secondo lotta, corre, e vince a Viterbo una partita complicatissima, dimostrandosi ancora una volta corsaro; decima vittoria in trasferta su 14 gare esterne fin qui disputate.Una gara sul filo dell’equilibrio, decisa nel finale da due episodi: prima un salvataggio di Ponsi a portiere battuto, che ha avuto il valore di una rete segnata, e poi il rigore di Ogunseye, procurato da Azzi, che ha dato i tre punti ai gialli.Il Modena mantiene così il ritmo-vittoria e dopo due pareggi consecutivi fuori casa, torna alla vittoria, contro una Viterbese apparsa in palla.Ancora una volta i gialli hanno offerto una grande prova di carattere e di solidità, fisica e mentale; la squadra, nonostante un primo tempo un po’ sottotono, non si è mai arresa e anzi ha avuto la forza di andare, nel finale di gara, a giocare nella metà campo avversaria alla ricerca dei tre punti.In questa fase il campionato non ammette pause, e serve l’apporto di tutti i giocatori, nel farsi trovare pronti quando il mister chiama.Gli impegni ravvicinati rendono necessarie alcune rotazioni per fare rifiatare alcuni elementi, e servirà anche una forza e una solidità di tutto il gruppo.Il tour de force della Lega Pro, di questo incessante mese di febbraio prosegue infatti mercoledì; gialli di nuovo in campo a Teramo per il recupero della terza giornata di campionato, rinviata a suo tempo causa covid.Calcio di inizio alle ore 18.00, contro i padroni di casa che all’andata fermarono i gialli al Braglia sullo 0-0.