Il Modena spreca ma vince: 2-0 alla Viterbese

Vittoria netta per 2-0, anche se non lineare nel gioco, oggi pomeriggio, al Braglia, per il Modena contro la Viterbese. Il gol del vantaggio arriva al nono minuto della ripresa quando all'errore del portiere Bisogno approfitta Bonfanti che abilmente insacca segnando il suo terzo gol in stagione. Al 36' del secondo tempo Mosti, migliore in campo nelle fila gialloblù anche per essere stato protagonista nell'azione del primo gol, insacca su rigore.Dopo un primo tempo in mano al Modena ma all'insegna dello spreco, con due occasioni non concretizzate ed un rigore sbagliato da Tremolada e nonostante la superiorità numerica per una espulsione nelle fila della Viterbese