Il Modena stravince al Braglia: 4-1 col Matelica

Il Modena torna a vincere in casa con una gara che convince. Un 4-1 aperto da Pergreffi, trainato dalla doppietta di Muroni (che evita anche un gol del Matelica). Luppi trasforma un rigore provocato da un fallo ache cade nell'area del Matelica dopo un contatto con De Santis. Di Volpicelli il gol del Matelica che riapre la partita sul 2-1. Una gara entusiasmante per un Modena che dopo 24 giornate è al terzo posto con 44 punti riduce a sei le distanze dalla capolista Padova,Foto: Modena FC

