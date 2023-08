Il Modena torna al Braglia, venerdì c'è il Genoa, abbonamenti in vendita

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Come da programma i calciatori si sono ritrovati nel pomeriggio allo stadio Alberto Braglia e, dopo la riunione, hanno svolto la seduta prima nella rinnovata palestra e quindi in campo, con esercitazioni tecnico-tattiche. Specifici per Kleis Bozhanaj e Fabio Ponsi. Domani (e fino alla partenza per Genova) si replica ogni giorno al campo Zelocchi.C’è ancora posto anche in Curva Montagnani, come sempre la zona dello stadio Alberto Braglia più richiesta.La Campagna Abbonamenti “La Nostra Città. La Nostra Squadra.” è sempre attiva online (http://www.modenacalcio.vivaticket.it ) per i possessori di Modena Card e nelle ricevitorie del circuito Vivaticket.Inoltre, da lunedì 7 a venerdì 11 agosto, la biglietteria della società sarà aperta negli orari pomeridiani durante i quali potranno essere acquistati gli abbonamenti e sottoscritta, o rinnovata, la Modena Card.– LUNEDI 7 AGOSTO: dalle h. 15 alle h. 19.– MARTEDI 8 AGOSTO: dalle h. 15 alle h. 19.– MERCOLEDI 9 AGOSTO: dalle h. 15 alle h. 19.– GIOVEDI 10 AGOSTO: dalle h. 15 alle h. 19.– VENERDI 11 AGOSTO: dalle h. 15 alle h. 19.Biglietteria, uffici della Società e store ufficiale resteranno chiusi:– sabato 12, domenica 13, lunedì 14 e martedì 15 agosto.Per qualsiasi ulteriore informazione sugli abbonamenti è possibile inviare una mail a: biglietteria@modenacalcio.com