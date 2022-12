Il Modena vola a Bari sfidando la cabala

Il campionato non concede respiro e il canarino vola oggi a Bari nella tana dei galletti pugliesi per una sorta di derby tra pennuti.La neopromossa Bari, allenata dall’ex mister gialloblù Mignani, è oggi terza in classifica a quota 26 punti, frutto di 6 vittorie, 8 pareggi e 2 sole sconfitte, con 25 reti segnate e 16 subite; in casa però il rendimento generale è inferiore a quello esterno; su 7 gare interne disputate, i galletti hanno vinto 1 sola volta, con 5 pareggi e 1 sconfitta, condite da 11 reti segnate e 9 subite, per un totale di 8 punti sui 26 conquistati.Bari non è un campo amico del Modena; i numeri sono infatti tutti a favore dei padroni di casa; i gialli hanno giocato a Bari 36 volte, quasi sempre in serie B (c’è qualche raro precedente in serie A), con 22 vittorie del Bari, 10 pareggi e sole 4 vittorie del Modena; l’ultima vittoria a Bari è del 21 gennaio 2012, quando i gialli vinsero 1 a 0 con rete di Petre; l’ultima a Bari è invece datata 23 aprile 2016, finì con un pareggio per 1 a 1 con reti di Bentivoglio e Rosina; i numeri però sono fatti per essere sfatati e il Modena va a Bari per giocarsela senza timore e senza paure.

L’impegno di oggi obbligherà il Modena a una partita attenta; le gare ravvicinate vanno affrontate anche con capacità e forza mentale; quando magari le forze fisiche vengono a mancare, bisogna essere bravi a giocare con testa e cuore e a dosare le forze, puntando su organizzazione di gioco e copertura del campo nelle due fasi; sarà una partita difficile, contro un avversario che per ambiente e blasone punta alla serie A, e che non vince in casa da oltre due mesi, dal 1 ottobre, 6 a 2 al Brescia.



Per la formazione, Tesser conferma il modulo ad albero di natale; prevista qualche rotazione, anche per inserire forze fresche; rientra Diaw, che ha scontato il turno di squalifica, e torna a disposizione Gargiulo, che ha recuperato dal lungo infortunio; gli lascerà spazio Poli, che uscirà dalle liste, ma rimarrà a disposizione e continuerà ad allenarsi con la squadra in vista del mercato di gennaio.



Davanti a Gagno, linea a quattro con, probabili, Coppolaro, al rientro, Cittadini, in ballottaggio con Silvestri, Pergreffi, anch’egli al rientro, e il confermato Renzetti; a centrocampo conferme per il trio Magnino, Gerli e Armellino; Tremolada e Falcinelli supporteranno il rientrante Diaw; restano da valutare Ponsi e Bonfanti, vittime di acciacchi vari negli ultimi giorni, mentre Marsura non è stato convocato perché influenzato; in ogni caso, Tesser riserva, come sempre le scelte decisive negli ultimi istanti che precedono la gara.



Arbitra Aureliano di Bologna, che ha quattro precedenti con il Modena, 2 vittorie e 2 sconfitte, ed ha incrociato il Modena nel derby estivo di Coppa Italia contro il Sassuolo; con il fischietto bolognese, il Bari ha invece 12 precedenti, con 3 sconfitte, 3 pareggi e sei vittorie.

Calcio di inizio alle 18 al San Nicola di Bari; saranno circa 150 i tifosi gialloblù al seguito della squadra.



Corrado Roscelli

Foto Modena Fc