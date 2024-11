Il Modena vola a Cosenza in cerca di conferme

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Modena ha giocato al SanVito-Marulla 8 volte, tutte in serie B e non ha mai pareggiato, con 5 sconfitte e tre vittorie dei gialli, di cui una a tavolino (2-0) nel 1962, in occasione della prima trasferta: vittoria decretata dal Giudice Sportivo dopo le intemperanze del pubblico locale; le altre due vittorie risalgono al 19.12.2001 (1 a 0, rete di Fabbrini per la Longobarda di De Biasi) e allo scorso campionato, quando il Modena di Bianco sbancò Cosenza in rimonta (2 a 1) con le reti di Strizzolo e Abiuso; l’ultima sconfitta risale invece al 21.

8.



22,: gialli di Tesser subito in vantaggio con Bonfanti e poi ribaltati e dai lupi cosentini (2 a 1).

Il Cosenza ha giocato in casa 7 volte, con 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, totalizzando 9 punti conditi da 5 reti segnate e 6 subite, ma non vince in casa dal 15 settembre; attenzione però alla classifica, che è bugiarda: i lupi scontano infatti 4 punti di penalità, senza i quali sarebbero a quota 18, al quinto posto e in piena zona playoff; se sulla carta sembra uno scontro diretto, visti i punti delle due squadre, il campo dice invece che il Cosenza ha conquistato più punti del Modena.



Una partita difficile, e molto pericolosa, su un campo non particolarmente amico al Modena, attorno al quale c’è anche molta curiosità per vedere se durante la sosta il mister abbia o meno inciso e in quale misura sulla squadra, trasmettendo, con il lavoro quotidiano, i suoi concetti di calcio, legati al 4-3-3; sarà anche interessante scoprire quale atteggiamento tattico sarà oggi adottato dal mister, e quali saranno le sue scelte, visto che la rosa a disposizione sta tornando al completo, e questo potrebbe diventare un fattore determinante per la squadra.

Al Modena adesso serve fare punti e ottenere continuità di risultati; oggi, per la sua prima trasferta, Mandelli avrà a disposizione anche i recuperati Ponsi, Mendes e Gliozzi, con le sole assenze di Alberti e Pergreffi; per i rientranti, resta da valutare la loro condizione, se saranno cioè in grado di giocare dall’inizio o se Mandelli preferirà non rischiarli.

Per l’undici iniziale, le scelte di Mandelli non sono al momento chiare del tutto; qualora il mister decida di schierare il suo 4-3-3, allora davanti a Gagno, probabile linea a quattro con Dellavalle, Caldara, uno tra Zaro e Cauz, e Idrissi; a centrocampo probabili invece Battistella, Santoro e Gerli, mentre davanti spazio a Palumbo, Defrel e Caso; se invece Mandelli deciderà per la conferma del modulo visto con la Carrarese, un 3-4-3 ibrido che in fase difensiva si trasforma in un 5-4-1, allora probabile che il mister insista sugli stessi undici visti nella scorsa partita.

Arbitra la partita Collu di Cagliari con il quale il Modena ha 5 precedenti, con 4 vittorie e 1 pareggio; con l’arbitro sardo, i lupi hanno invece 3 precedenti con 1 vittoria e 2 sconfitte.

Calcio di inizio alle ore 20.30 allo stadio San Vito-Marulla di Cosenza davanti a circa 150 tifosi canarini che seguiranno con il solito amore la squadra.

Corrado Roscelli