Il mondo dei motori ha salutato Fausto Gresini

Il mondo dei motori e delle competizioni, oggi protagonista con la MotoGP e la F1, si è riunito in un unico, concomitante da Imola al Portogallo, in un minuto di silenzio e raccoglimento,nel ricordo di Fausto Gresini. I piloti della F1 a Imola, città natale del manager scomparso a causa del Covid. Qui il CEO della F1, Stefano Domenicali, è stato raggiunto dai familiari di Gresini. In contemporanea anche i piloti del Motomondiale hanno rispettato il minuto di silenzio a Portimao, poco prima della gara della MotoGP in programma alle 14