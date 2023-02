Il Napoli non perdona: 2-0 al Sassuolo

Spalletti, si gongola anche della prestazione Osimhen, autore di un gol e un palo, e di Kvaratshkelia, anche lui in rete. Gol che hanno permesso al Napoli di andare al riposo con un rassicurante doppio vantaggio.Il Sassuolo ci ha provato ma non è stato nemmeno fortunato: Laurientè ha colpito il palo subito dopo la prima rete partenopea e solo un fuori gioco millimetrico ha impedito allo stesso giocatore francese di accorciare al 43'.Per i noti provvedimenti, non c'erano tifosi del Napoli nella curva riservata agli ospiti, ma dai cori dei presenti al Mapei la squadra di Spalletti non sembrava proprio sola in questa trasferta emiliana. E al coro timido dei tifosi di casa, immediati i fischi del simpatizzanti napoletani.Foto: Sassuolocalcio.com