Il Nido del Modena calcio: luogo che definisce la famiglia gialloblù

Il nido è la casa; il nido accoglie, protegge, il nido da e offre conforto, il nido è un porto sicuro, un approdo dal quale ripartire ancora più forti, più sicuri, e anche più bravi; il nido è il riparo dalle intemperie, il nido è il luogo dove potersi ricaricare, ristabilire, recuperare energie smarrite prima di riprendere il volo.

Il nido è un luogo dove potersi rifugiare, che richiama ricordi ancestrali di quando eravamo bambini e cercavamo il nostro posto, un luogo dove potere essere accolti liberamente e non giudicati; un luogo dove potersi esprimere liberamente, acquisire le proprie certezze e le proprie competenze e da cui spiccare il volo, più grandi, più forti, più maturi.

Il nido evoca certezze, sicurezze, luoghi da cui ripartire; il nido è la casa, il tetto, il focolare domestico, la dimora, l’intimità del rapporto; il nido è un simbolo del proprio luogo di origine, da cui si parte per spiccare il volo e a cui si ritorna per recuperare e ritrovare le proprie certezze, quando queste vacillano o si crede di averle smarrite.Il nido è tutto questo e anche molto di più, come il Presidente Rivetti questa mattina , nel suo discorso introduttivo ha ben chiarito, nel corso della cerimonia inaugurale del nuovo centro sportivo.Mai nome fu più azzeccato, per la nuova casa del Canarino; mai scelta fu più caratterizzante, un nome e un luogo che dovranno creare identità, appartenenza, comunità, e forse anche famiglia, per dare nuovo senso e nuovi significati affinchè il vessillo gialloblù salga sempre più in alto.