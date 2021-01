Il nuovo allenatore del Carpi è Luciano Foschi

E' Luciano Foschi il nuovo allenatore del Carpi calcio. Lo ha annunciato in serata la società stessa dopo l'esonero di mister Pochesci . Mister Foschi che ha allenato nelle ultime stagioni Ravenna e Livorno, dirigerà il primo allenamento domani pomeriggio e sarà accompagnato da due collaboratori: Marcello Montanari (allenatore in seconda) e David Morelli (preparatore atletico). Confermato nello staff del neo tecnico biancorosso il preparatore dei portieri Fabio Venturini.

