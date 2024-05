Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Andrea Catellani, 35 anni, è il nuovo responsabile della direzione sportiva. Diplomato ds nel 2017, al Centro Tecnico Federale di Coverciano, con il massimo dei voti, in questi anni si è affermato in Italia risultando tra i più stimati dirigenti a livello giovanile.Con lui si apre un nuovo ciclo per il Modena dell'era Rivetti. Oggi presidente Carlo Rivetti insieme a tutta la famiglia del Modena F.C., ha ricolto 'con fiducia e stima' l'augurio di buon lavoro al nuovo Direttore Sportivo, che succede a Davide Vaira. “La nostra prima scelta. Il perfetto connubio tra il continuo processo di crescita ed investimenti, che la Società sta portando avanti, e l’opportunità di attrarre nuovi giovani talenti”.'Ringrazio la famiglia Rivetti e il club. Sin dal primo giorno del mio ritorno a Modena ho sentito la fiducia e l’affetto dall’ambiente tutto. Non vedo l’ora di ricambiare, col lavoro, in questo nuovo incarico' - sono state le prima parole di Catellani.