Il Palapanini riapre al pubblico, ma solo per 56

Saranno solo 56 ma saranno il simbolo del ritorno del pubblico al Palapanini dopo 8 mesi di assenza di spettatori sulle tribune. Il PalaPanini, domani sera, alle ore 19,45, riaprirà le porte al pubblico e lo farà in occasione della gara unica del quarto di finale regionale Under 19 che vedrà di fronte i gialli di mister Tomasini e la Gs Vigili del fuoco Marconi Reggio Emilia.L'ingresso, fino ad esaurimento posti, sarà consentito dalle 19,45 fino all'inizio della partita alle 20,15.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.