Il Palapanini torna a esultare: 3-0 di Modena a Piacenza

La Leo Shoes Modena di Andrea Giani vince al PalaPanini la sesta giornata di Superlega contro Piacenza e rialza la testa dopo il ko casalingo di domenica scorsa con Milano.



Il tabellino



Leo Shoes Modena: Christenson 4, Karlitzek 12, Stankovic 10, Vettori 13, Petric 16, Mazzone 4, Iannelli (L), Sanguinetti (L), Grebennikov (L), Porro 1. N.E. Estrada Mazorra, Bossi, Sala, Gollini. All. Giani.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Izzo 2, Clevenot 11, Polo 3, Antonov 7, Russell 14, Candellaro 2, Shaw 1, Fanuli (L), Scanferla (L), Botto 1. N.E. Tondo, Grozer, Hierrezuelo. All. Bernardi.

ARBITRI: Pozzato, Goitre. NOTE - durata set: 23', 27', 33'; tot: 83'.

NOTE – Spettatori 730 per un incasso di 4763 €

Sponsor in panchina: Simona Zanni, Trade Marketing Manager Villani Salumi

Premiazione MVP stampa: Simona Zanni, Trade Marketing Manager Villani Salumi

Premiazione MVP pubblico: Adamo Venturelli, Ceo Vis Hydraulics Srl

MVP: Petric (Leo Shoes Modena)

Modena parte con con la diagonale Christenson-Vettori, in banda ci sono Petric e Karlitzek, al centro Stankovic-Mazzone, il libero è Jenia Grebennikov, Porro torna a disposizione, out Daniele Lavia per infortunio e Tommaso Rinaldi, ancora fermo per protocollo Covid-19.

La Gas Sales di Coach Bernardi risponde con Izzo - Antonov in diagonale, al centro ci sono Polo e Candellaro, in banda Clevenot e Russell, il libero è Scanferla, out per infortunio Grozer e Hierrezuelo.



Parte forte Modena che va sull’11-9 grazie a un’ottima gestione dei suoi avanti di Micah Christenson. Resta avanti la Leo Shoes che si porta sul 21-16 con Vettori e Petric protagonisti. Il doppio ace del posto 4 tedesco chiude il set, 25-16.



Nel secondo set è Piacenza a cambiare marcia, 6-10. Sale in cattedra Dragan Stankovic e Modena torna sotto per poi mettere la freccia, 12-11. Non si ferma la Leo Shoes, 17-14 con un ottimo sideout. Gli ace di Porro e Christenson chiudono il set 25-17, è 2-0.



Il terzo set è punto a punto serrato, 10-9. Si va avanti con l’equilibrio che la fa da padrone, 17-16. Piacenza reagisce, Modena non molla, i gialli chiudono 26-24 il parziale e 3-0 il match.