Il Piumazzo vince ai rigori la coppa di Seconda di Modena

Una maratona, una battaglia, alla fine di 120′ più i rigori il Piumazzo vince la finale provinciale della Coppa di Seconda categoria. Al 6′ punizione dal limite per il Piumazzo, la traversa salva lo Junior. Poi Yliasse viene fermato in scivolata dal loro difensore e la palla va in calcio d’angolo. Il Piumazzo passa con un’azione che parte da destra ed arriva a sinistra con Serafini che la piazza sul palo lontano (12′). Sale di tono lo Junior che si appoggia a Cumani ed al 34′ Pignatti praticamente da centrocampo mette la palla quasi in rete, il portiere avversario salva. Al 56′ Pignatti per Ait, cioccolatino per Azzouzi, il portiere para. Sulla respinta ecco il neoentrato bomber Veratti che insacca. 1-1. In pieno recupero viene espulso il portiere del Piumazzo Mazzini per doppia ammonizione.

La partita termina 1-1 e si va ai supplementari. Le squadre sono molto stanche, al 113′ Veratti libera Tafuri, che si vede negare la gioia del gol dal difensore. La coppa si decide dagli 11 metri. Segnano Cumani e Veratti, il Piumazzo non sbaglia. Pignatti sbaglia il terzo, Govoni tiene in vita i nostri, ma gli avversari fanno 5/5 e si prendono il trofeo. Ma alla fine festeggiano entrambe perché per tutte e due c'era già la qualificazione alla fase regionale che darà la possibilità alla vincitrice di accedere alla Prima categoria.(Dopo i rigori, 1-1 dts)PIUMAZZO: Mazzini, Salvi, Serafini, Ghiaroni, Salcuni, Ferroni, Allegretti, Mazzini, Crispino (70’ Goura), Borrelli, Shehu (116’ Laino). A disp.: Campo, Bani, Cavallari, Iotti, Casarini, Aldrovandi, Grenza. All.: OrlandiJUNIOR FINALE: Aloè, Grandi (54’ De Rosa), Pisa, Gallerani (54’ Veratti), Pignatti, Pecorari, Govoni, Meletti, Azzouzi (105’ Tafuri), Cumani, Ait (77’ Mengoli). A disp.: Bretta, Castagnoli, Sajeva, Avanzi. All.: Cumani ARBITRO: De Feo di Modena RETI: 12’ Serafini, 54’ Veratti Note: ammoniti Salcuni e Mazzini, Pecorari e Pignatti; espulso Mazzini al 94’ per doppia ammonizione. Sequenza rigori: Cavallari gol, Cumani gol, Ferroni gol, Veratti gol, Aldrovandi gol, Pignatti parato, Serafini gol, Govoni gol, Salcuni gol