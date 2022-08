Il poker del Modena scaccia i primi fantasmi

Il Modena questa volta ha le carte giuste e al tavolo del Braglia cala il poker, schiantando la Ternana con un eloquente e inequivocabile 4 a 1.Tesser mescola il mazzo rispetto a Cosenza; dietro dentro Oukhadda e De Maio al posto di Coppolaro e Silvestri, in mezzo spazio ad Armellino, mentre davanti c’è Diaw a fianco di Bonfanti.Nei primi 15 minuti i gialli faticano a prendere le misure, poi la partita passa nelle mani del Modena; Diaw procura e trasforma il rigore del vantaggio e da lì in poi il primo tempo è un monologo; il Modena è costantemente nella metà capo degli ospiti e oltre al raddoppio, su autorete, colleziona occasioni su occasioni.All’inizio della ripresa gli ospiti accorciano le distanze su una mischia originata da calcio d’angolo, e pochi minuti dopo pareggiano, ma il VAR nega la rete agli ospiti.

Lo scampato pericolo galvanizza i gialli che riprendono a macinare gioco e occasioni; Falcinelli, appena entrato per Bonfanti, segna la terza rete e a ruota una punizione deviata dalla barriera regala a Tremolada il gol dell’ex e serve il poker. Partita in ghiaccio senza patemi. La curva sud canta di gioia fino alla fine e i gialli ringraziano.



I gialli hanno giocato una gara straordinaria per intensità, abnegazione, applicazione e volontà; hanno lanciato quattro squilli che indicano la via che la squadra dovrà percorrere.

La vittoria certamente darà morale, autostima e convinzione nei propri mezzi, oltre che punti sempre fondamentali per la classifica; i gialli hanno sterzato anche dal punto di vista fisico e mentale, dimostrando una tenuta atletica per quasi tutta la gara che nelle prime due partite era invece apparsa limitata alla prima ora di gioco.



La squadra certamente crescerà in tutti i suoi fattori, ma quello di ieri è il Modena della scorsa stagione, umile, concentrato, agonisticamente aggressivo.



Una vittoria che risolleva il morale, ineccepibile e cristallina per quanto visto in campo e che può dare nuova linfa e nuove consapevolezze ai gialli; la serie B rimane difficile, lunga e imprevedibile, ma se il Modena saprà dare continuità a quanto ha fatto vedere visto ieri sera, allora le salite potranno apparire meno impervie.

Il Modena torna in campo venerdì sera a Cagliari alle ore 20.30 nell’anticipo del quarto turno.

Corrado Roscelli