Per atto del Prefetto di Modena è stato disposto lo stop alla vendita dei biglietti per i tifosi ospiti e l'annullamento di tutti quelli già venduti. Erano 3050 quelli contati a ieri pomeriggio.Il divieto riguarda la 'vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Liguria e contestuale annullamento dei tagliandi già venduti”Per i residenti al di fuori della regione Liguria, resta invariata la possibilità dell’acquisto dei tagliandi di tutti i restanti settori dello stadio (settore ospiti escluso).Il Modena Calcio ha comunicato che, a partire dalle ore 17 di oggi venerdì 27 settembre e sino alle ore 12 di giovedì 3 ottobre, sarà possibile richiedere il rimborso dei biglietti di cui non si è usufruito per effetto del decreto prefettizio.Il rimborso si potrà ottenere per il prezzo del biglietto (escluse le commissioni di servizio Vivaticket), sia sui titoli acquistati online che quelli nei punti vendita Vivaticket.