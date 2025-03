Il Real Formigine perde a Viano ma è una sconfitta indolore

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Vianese vince ancora e porta a casa il sesto successo consecutivo, grazie al quale rosicchia altri due punti alla Correggese, che ora precede i rossoblù di mister Umberto Sarnelli al secondo posto con un vantaggio di sole tre lunghezze. Per il Formigine è invece una sconfitta indolore visto che lì in fondo nessuno o quasi ha fatto punti. Il Real Formigine, invece, cade dopo tre risultati utili consecutivi, il che dà ulteriore lustro alla vittoria della Vianese. La Vianese ci prova subito con una punizione alta di Rizzuto dopo 13’ di gioco, alla quale risponde un calcio piazzato di Mata ribattuto dalla barriera. Al 27’ Stanco, di tacco, libera in mezzo all’area Barbieri che, completamente solo, calcia a botta sicuro, ma Della Corte salva i suoi con uno straordinario intervento.

Dopo due minuti il Real Formigine si fa vedere ancora in avanti con Barbieri che serve Mata il cui tiro al volo termina alle stelle da buona posizione. Al 30’ i rossoblù vanno al tiro dalla distanza con Bernabei, ma Rossi respinge con sicurezza. Al 38’ la Vianese si porta in vantaggio grazie ad un’azione in velocità con Bandagogo che serve sul filo del fuorigioco Bertetti che, a sua volta, sorprende il portiere Rossi in scivolata. Galvanizzata dal vantaggio la squadra di casa va vicino al raddoppio al 41’ con un colpo di testa di Vaccari, su corner di Rizzuto, sul quale Rossi si supera con un grande intervento; poi, Falanelli calcia da posizione defilata, ma il tiro viene deviato in corner da un difensore.

Allo scadere del primo tempo il Formigine si rende nuovamente pericoloso: al 44’ Della Corte compie un secondo grande intervento su una semirovesciata di Galli, mentre al 45’ Mata porta il risultato sull’1-1 gonfiando la rete rossoblù, dopo un batti e ribatti in area.Nella ripresa la Vianese entra in campo con un piglio diverso, pronta a divorarsi l’avversario, tant’è che dopo 3 minuti si guadagna subito un calcio rigore causato da Laruccia che atterra Vaccari in area; Rizzuto trasforma spiazzando Rossi: 1-2. Su una palla persa da Arati, al 5 minuto, la squadra di casa riparte e segna il gol del 3-1 con Bertetti che corregge in porta una palla respinta da Rossi su tiro di Falanelli dopo una percussione centrale dell’attaccante con conseguente tiro in porta. Al 9’ ci prova ancora Falanelli, servito da Bandaogo, ma il suo tiro termina di poco a lato. Al 12’ arriva il terzo gol della Vianese: Vaccari arriva sul fondo e serve un pallone teso in area sul quale Galli interviene, ma devia la sfera alle spalle del proprio portiere: 1-4. Al 34’ la Vianese ha la possibilità di rendere il risultato ancora più largo grazie a un secondo calcio di rigore concesso per un fallo di mani in area di un giocatore del Formigine; Falanelli va sul dischetto ma si fa ipnotizzare da Rossi. L’ultimo sussulto è una combinazione Pezzani-Carrer, con tiro di quest’ultimo che Rossi respinge di nuovo. Finisce 4-1.VIANESE-REAL FORMIGINE 4-1Marcatori: al 38’pt Bertetti (V), al 45’pt Mata (R), al 3’st Rizzuto (rig.-V), al 5’st Bertetti (V), al 12’st Galli (aut.-R).Vianese: Della Corte, Palmiero (42’st Sighinlofi), Zinani (14’st Pezzani), Barnabei (36’st Caselli), Martini, Contipelli, Vaccari, Bandagogo, Bertetti (27’st Carrer), Falanelli, Rizzuto (40’st Mininno). A disp. Malpeli, Mammi, Gvianidze, Malivojevic, Sighinolfi. All: Sarnelli.Real Formigine: Rossi, Iodice, Macchioni, Arati, Galli, Laruccia (18’st Savino), Cantarello (18’st Angelills), Zafferri (36’st Roncaglia), Stanco, Mata (40’st Masoch), Barbieri (32’st Davoli). A disp. Accursio, Mazzarano, Roncaglia, Toccaceli, Napoli. All.: Cattani.Arbitro: D’Ovidio di Bologna.Note: ammoniti Zinani, Iodice.