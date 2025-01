Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Sassuolo rimonta il Sudtirol e vince 5-3 in casa consolidando il primato in classifica davanti al Pisa. L'undici di Castori parte bene e si porta in vantaggio dopo appena 3 minuti con Odogwu, passano sei minuti e il Sassuolo pareggia con Berardi. Ma non è finita: dopo appena due minuti gli ospiti vanno ancora in gol con Pyyhtia. Il gol del 2-2 arriva al 55esimo con un gol del terzino Doig e al 59esimo Boloca porta in vantaggio la formazione di casa. Il Suditirol non si arrende e il 3-3 arriva al 64’. Nel finale i gol di Laurientè e Volpato chiudono il match sul 5 a 3.SASSUOLO-SÜDTIROL 5-3RETI: 3′ Odogwu, 9′ Berardi, 11′ Pyyhtia, 55′ Doig, 59′ Boloca, 64′ Pietrangeli, 69′ Laurienté, 93' VolpatoSASSUOLO (4-3-3): Moldovan; Toljan, Odenthal, Muharemovic, Doig; Boloca (dal 83′ Obiang), Ghion (dal 65′ Moro), Thorstvedt (K); Berardi (dal 91′ Volpato), Mulattieri (dal 65′ Laurienté), Pierini (dal 65′ Lipani). A disposizione: Satalino, Paz, Lovato, Pieragnolo, Iannoni, Antiste, F. Russo. Allenatore: Fabio GrossoSÜDTIROL (3-5-2): Poluzzi; Kofler, Pietrangeli, Veseli; Molina (dal 81′ F. Davi), Casiraghi (K), Praszelik (dal 75′ Martini), Pyyhtia (dal 75′ Mallamo), Zedadka; Merkaj (dal 46′ Rover), Odogwu (dal 75′ Crespi). A disposizione: Lamanna, Adamonis, Rottensteiner, S. Davi, Giorgini. Allenatore: Fabrizio CastoriArbitro: Perri di Roma.Note: 2' e 5' di recupero. Ammoniti Moldovan nel Sassuolo e Veseli, Pyythia, Merkaj, Odogwu e Mallamo nel Sudtirol.Foto Sassuolo calcio