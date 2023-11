Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I padroni di casa salgono così all'undicesimo posto in classifica con 15 punti come il Frosinone, quattro in più degli ospiti, fermi a quota 11.Marcatori: 5′ Sanabria (T), 18′ Thortsvedt (S), 68′ Vlasic (T)TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez (44′ Zima); Bellanova (83′ Lazaro), Linetty, Ricci (9′ Vlasic), Ilic, Vojvoda; Sanabria (83′ Radonjic), Zapata. A disp. Gemello, Popa, Karamoh, Pellegri, Sazonov, Seck, Gineitis, N’Guessan. All. JuricSASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca (90+3′ Mulattieri), Thorstvedt (79′ Volpato); Berardi, Bajrami (46′ Racic), Laurienté (87′ Castillejo); Pinamonti (79′ Defrel). A disp. Pegolo, Cragno, Missori, Pedersen, Ceide, Viti, Lipani, Tressoldi. All. DionisiAmmoniti: 54′ Sanabria (T), 86′ Berardi (S)