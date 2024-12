Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Al 25' il primo gol di Laurienté e al 45' arriva il raddoppio con Odenthal. Nel secondo tempo continua il predominio dei padroni di casa e Pierini va in rete per il 3 a 0. Al 29esimo è la volta di Berardi che, dopo la rete di Coda per la Sampdoria, fa il bis al 45esimo.

Sassuolo - Sampdoria 5 a 1Reti: 25'pt Laurienté (S), 45'pt Odenthal (S), 19'st Pierini (S), 29'st e 45'st Berardi (S), 36'st Coda (Rig., Samp)Sassuolo: Moldovan; Toljan, Odenthal, Muharemovic, Pieragnolo (16'st Doig); Thorstvedt (30'st Ghion), Obiang (16'st Iannoni), Boloca; Berardi, Mulattieri (16'st Pierini), Laurienté (37'st Moro). A disp.: Satalino, Missori, Volpato, Lovato, Miranda, Kumi, Russo F.. All.: Grosso.Sampdoria: Vismara; Venuti, Ferrari (45+2'pt Vulikic), Riccio, Ioannou; Yepes, Meulensteen; Akinsanmiro (1'st Benedetti), Tutino (27'st Leonardi), Sekulov (1'st Pedrola); La Gumina (10'st Coda). A disp.: Ghidotti, Bellemo, Ricci, Kasami, Giordano, Depaoli, Veroli. All.: Sottil.Arbitro: Ferrieri Caputi della sezione di Livorno, assistenti Costanzo e Ceolin, VAR e AVAR Rinaldi e Volpi, 4° uomo Di Paolo.Note: ammoniti Thorstvedt nel Sassuolo e Ferrari e Benedetti nella Sampdoria.

Foto Sassuolo Calcio