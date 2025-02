Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Vittoria importante per i neroverdi al “Martelli” di Mantova. Gli uomini di Grosso si impongono per 3-0 grazie alla doppietta di Laurienté e il gol di Pierini al 95’. Il Sassuolo consolida così la vetta a cinque punti di distacco dal Pisa, sconfitto in casa dal Cittadella.'Fare questa partita su questo campo non era facile, il Mantova ha coraggio e gioca con un’idea ben chiara. Eravamo a conoscenza di queste cose, siamo stati bravi a capire i momenti della partita e a colpirli quando c’era la possibilità, anche nel secondo tempo potevamo farlo più volte. Serviva una grande partita e siamo stati bravi a farla, Abbiamo fatto le cose giuste nel momento giusto - commenta mister Grosso -. Importante quanto fatte nelle ultime due gare, oggi serviva una bella prestazione e portare a casa un risultato importante concretizzando quanto creato.

Siamo una squadra che ha qualità, dobbiamo avere unità d’intenti e dare continuità in un campionato difficile. È ancora lunga mancano 13 giornate da qui alla fine e ogni giornata ti mette alle strette. Dobbiamo avere l’equilibrio giusto e fare prestazione domenica dopo domenica'.

MANTOVA-SASSUOLO 0-3RETI: 19′, 54′ Laurienté, 90’+5 PieriniMANTOVA: Festa, Maggioni (dal 60′ Radaelli), Brignani, Cella (dal 90′ Redolfi), Giordano; Trimboli, Burrai, Bragantini (dal 60′ Galuppini); Mancuso, Ruocco (dal 60′ Fiori), Mensah (dal 72′ Debenedetti)A disposizione: Sonzogni, Solini, Wieser, Artioli, Muroni, Paoletti, De Maio. Allenatore: Davide PossanziniSASSUOLO: Moldovan, Paz (dal 72′ Toljan), Lovato, Muharemovic, Doig; Ghion (dal 66′ Obiang), Boloca, Iannoni (dal 72′ Lipani), Berardi, Laurienté (dal 80′ Pierini), Moro (dal 66′ Mulattieri)A disposizione: Satalino, Pieragnolo, Romagna, Odenthal, Bonifazi, Verdi, Volpato. Allenatore: Fabio GrossoAmmoniti: Iannoni, Paz, Obiang. Annullato un gol al 79′ a Samuele Mulattieri per fuorigioco.

Foto Sassuolo calcio