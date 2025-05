Il Sassuolo non si ferma: 2-0 alla Carrarese

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Ennesimo successo per il Sassuolo che al Mapei Stadium vince contro la Carrarese. I gol di Verdi al primo tempo e di Boloca nella ripresa regalano la vittoria agli uomini di mister Grosso. Il tecnico neroverde ha commentato così il match: “Vogliamo continuare a fare quanto fatto fin qui, è stato un percorso bellissimo e vogliamo chiudere nel migliore dei modi. La presenza di tutti i ragazzi dentro la gara è stata determinante per portare a casa la vittoria. Mi godo questo gruppo sempre generoso nonostante l’obiettivo già raggiunto. Anche oggi abbiamo fatto una partita seria, siamo stati bravi a resistere e a chiuderla quando si è creata l’occasione creando buone trame sia nel primo che nel secondo tempo”.

Il mister ha poi aggiunto: “Abbiamo giocato contro una squadra di energia e con ottimi interpreti, hanno tutte le carte in regola per mantenere la categoria. Ringrazio tutta la Carrarese per il gesto fatto a inizio gara applaudendo il nostro ingresso in campo, grazie a questo bellissimo gesto. A Cremona vogliamo fare un’altra gara di livello contro un avversario forte con interpreti bravi, dovremo fare gara piena. Questo è un gruppo che merita di chiudere al primo posto e cercheremo in tutti i modi di riuscire a farlo”.