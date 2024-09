Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Cosenza - Sassuolo 0-1COSENZA (3-4-1-2): Micai; Venturi (38′ st Zilli), Camporese, Caporale; Ciervo (16′ st Kourfalidis), Charlys (1′ st Rizzo Pinna), Florenzi, D’Orazio (16′ st Ricci); Kouan; Mazzocchi, Strizzolo (26′ st Sankoh). In panchina: Vettorel, Cimino, Martino, Dalle Mura, Ricciardi, Mauri, Hristov. All. : AlviniSASSUOLO (3-5-2): Moldovan; Lovato (4′ st Muharemovic), Romagna, Odenthal (1′ st Obiang); Paz, Iannoni (1′ st Pierini), Boloca, Thorstvedt (31′ st Lipani), Pieragnolo (1′ st Doig); Laurienté, Mulattieri. In panchina: Satalino, Missori, Doig, Ghion, Toljan, Moro, D’Andrea, Russo. All. : GrossoARBITRO: Arena di Torre del GrecoNOTE: Spettatori 10mila circa.Espulsi: Ammoniti: Iannoni, Paz, Mulattieri e Lipani (S) e Kouan, Venturi e Sankoh (C). Angoli: 6-2. Recupero: 1′ pt, 6′ st.