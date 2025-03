Il Sassuolo vince ancora: la serie A è a un passo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sassuolo a un passo dal ritorno in Serie A: ora è a 69 punti, +12 sul Pisa. L'undici di Grosso supera 2-1 il Cittadella in trasferta. E' il Sassuolo ad andare in vantaggio con Volpato e nella ripresa su assist dello stesso Volpato, Berardi raddoppia. I padroni di casa segnano il gol della bandiera al 90’ con Tronchin.

Il tabellino

Cittadella-Sassuolo 1-2

Cittadella: Kastrati; Salvi (93’ Voltan), Pavan, Carissoni; D’Alessio, Vita (70’ Tronchin), Amatucci, Palmieri (70’ Tessiore), Masciangelo; Okwonkwo (59’ Desogus), Rabbi (59’ Pandolfi). A disp. Maniero, Casolari, Matino, Diaw, Capradossi, Rizza, Piccinini. All. Alessandro Dal Canto

Sassuolo: Moldovan; Toljan, Romagna, Lovato, Doig; Boloca, Mazzitelli (22’ Ghion); Berardi (88’ Muharemovic), Volpato (72’ Verdi), Pierini (72’ Lipani); Mulattieri (72’ Moro). A disp. Satalino, Missori, Obiang, Paz, Odenthal, Bonifazi, Iannoni. All. Fabio Grosso

Arbitro: Monaldi di Macerara

Reti: 15’ Mulattieri, 46’ Berardi, 90’ Tronchin

Note: ammoniti Doig (S), Salvi (C), Tronchin (C), Pavan (C), Moro (S). Angoli 5-3 per il Sassuolo.

Foto Sassuolo calcio