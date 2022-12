Il sold out del Palapanini non basta: Modena perde con Trento

1-3 (25-17, 26-28, 22-25, 20-25)Valsa Group Modena: Mossa de Rezende 3, Lagumdzija 15, Rinaldi 12, Stankovic 6, Sanguinetti 6, Ngapeth 18, Rossini (L), Salsi, Sala 6, Marechal, Krick 1. N.E. Bossi, Malavasi, Gollini (L). All. Giani.Trentino Volley: Sbertoli 1, Kaziyski 22, Michieletto 12, Lisinac 7, Laurenzano (L), Lavia 13, Podrascanin 10, Dzavoronok, Nelli, Pace (L) N.E. Depalma, D'Heer, Cavuto. All. LorenzettiArbitri: Andrea Puecher, Stefano CesareNOTE – durata set 23', 34', 32', 28' Tot. 117'MVP: KaziyskiModena parte col sestetto composto da Bruno-Lagumdzija in diagonale principale, Ngapeth-Rinaldi di banda, Stankovic-Sanguinetti al centro con Rossini libero.Trento schiera Sbertoli-Kaziyski, Michieletto-Lavia schiacciatori, Lisinac-Podrascanin centrali con Laurenzano libero.Nel sold out del PalaPanini parte forte la Valsa Group Modena che va sull’8-5. Non si fermano Bruno, 14-8. Lagumdzija chiude perfettamente il 22-14. La Valsa Group chiude il primo set 25-17, è 1-0.È super Trento nel secondo set, la squadra di Lorenzetti scappa via, Modena la riprende, 7-7 e grande spettacolo al PalaPanini. Si arriva al 13-16 con Trento che alza ancora i giri del motore. Va sul 21-23 Trento che poi chiude 26-28 un set straordinario. Il terzo set inizia con punto a punto serrato, 6-6. Si arriva al 13-14 con le due squadre che difendono e contrattaccano con grande precisione. Trento scappa via e chiude 22-25 il terzo parziale. Nel quarto parziale si arriva al 7-7 poi è 12-12, si continua punto a punto. Trento scappa via e chiude 20-25 il set e 1-3 il matchFoto: credit Modenavolley