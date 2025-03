Il Terre di Castelli esce indenne da Nibbiano ma è fuori dai playoff

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Partita tutto cuore ed abnegazione quella del Terre in casa della capolista Nibbiano & Valtidone. Ma niente di più si poteva veramente chiedere ai ragazzi di Domizzi domenica con quasi solo juniores in panchina per le tantissime defezioni: Azzi, Ben Driss, De Lucca, Gigli, Gozzi, Massari, Scarlata e Tzvetkov sono veramente troppi per qualunque squadra. Piano tattico obbligatorio quindi chiudere tutti gli spazi e ripartire di rimessa, compito che i ragazzi di Domizzi interpretano al meglio il compito aggiungendo quella dose di agonismo ed attaccamento alla maglia fondamentali per portare a casa un buon pareggio. Il Nibbiano costruisce nell’arco dei 90’ di più ma il Terre resiste fino al 93’ senza mai perdere il controllo. Al 3’ Castellana si trova subito a tu per tu con Gibertini ma viene rimpallato al momento della conclusione da Pigozzi.

Al 15’ occasionissima per il Terre che da fuori area con Giordano fa gridare al gol ma Guerci compie un miracolo. Ancora il Terre costruisce la migliore occasione al 22’ con Esposito che si gira splendidamente in area ma conclude sul secondo palo in maniera troppo debole per battere il portiere avversario. Al 29’ risponde la squadra di Rastelli con un colpo di testa di Lancellotti deviato in angolo da Gibertini, oggi senza dubbi il migliore in campo. Al 32’ Vingiano da fuori calcia a lato. Secondo tempo di sofferenza per gli oronero che rischiano di subire lo svantaggio al 63’ quando Grasso salta tutti e calcia per la risposta di Gibertini. Il portierone si ripete e si supera l 77’ su Minasola lanciato a rete ed ancora un minuto dopo su Grasso.

Ultimi minuti che non portano a nulla e pareggio meritato.Il rigore negato a Grasso non è il primo e si spera l’ultimo della “sfortunata” serie. Lucida, pure sotto questo aspetto, l’analisi di mister Luca Rastelli. 'Non ci sono discussioni nel merito – osserva il tecnico biancazzurro -; plateale lo sgambetto del difensore dribblato da Grasso, per un rigore sacrosanto ma che, per nostra sfortuna, non ci è stato assegnato. Qualcosa di non giusto nei confronti dello sforzo profuso dai miei ragazzi, capaci di sfoderare una signora prestazione al cospetto di un’avversaria di gran rango che, come noi, puntava vincere il campionato. Prestazione che ci ha riabilitato rispetto a quella deludente di Arceto e che mi dà fiducia in vista delle ultime quattro gare, quando ci giocheremo testa a testa il titolo con la Correggese'.'In merito alla nostra rivale – aggiunge l’allenatore valtidonese – è già da un po’ che sostengo come sia la candidata principale a primeggiare, indipendentemente dai meriti sul campo. Fatto è che siamo gli unici, tra l’altro orgogliosi di aver costretto a festeggiare il pari come una vittoria alla squadra di Domizzi, a poterla contrastare e faremo di tutto fino all’ultimo per riuscirci'.NIBBIANO&VALTIDONE-TERRE DI CASTELLI 0-0Nibbiano&Valtidone: Guerci, Castellana (38'st Ridolfi), Vecchi, Bini, Fogliazza, Boccenti, Lancellotti, Ababio, Grasso, Vingiano, Minasola (44'st Siaka Konè). A disp: Cassinelli, Borsatti, Bernardi, Baldini, Brugni, Kenzin, Franchini. All: Rastelli.Terre di Castelli: Gibertini, Gargano, Halei, Bruno, Dembacaj, Pigozzi, Barbolini, Hasanaj, Iori, Giordano, Esposito (31'st Baldari). A disp: Venturelli, Deliu, Massari, Montoro, Mondaini, Nait, Lamanna, Guidotti. All: Domizzi.Arbitro: Tinelli di Verona.Note: ammoniti: Ababio, Bini, mister Domizzi, Lancellotti, Pigozzi, Ridolfi.