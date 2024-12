Il Volley Modena cade nel derby con l'Anderlini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Pronti, via ed è subito il Volley Modena a premere sull’acceleratore e ad allungare grazie all’ottima ricezione che permette a Lancellotti di smistare il gioco dando efficacia all’attacco, mentre dall’altra parte le soluzioni sono poche e scontate con il muro difesa gialloblù che ha la meglio.

Sale di tono l’Anderlini nel secondo set sfruttando gli errori di capitan Lancellotti e compagne, ma anche il proprio muro che sarà il vero e proprio punto di forza del parziale così come nel quarto. Il Volley Modena va sotto poi pareggia a 13, ma di nuovo un piccolo break diventa incolmabile. Il terzo parziale è quasi la fotocopia del primo, mentre il quarto vede il blackout gialloblù nella fase centrale con le padrone di casa che volano fino al 22-12 prima di subire la rimonta che, però, si spegne sul 23-21. Si arriva così al tiebreak che vede le due formazioni sorpassarsi punto su punto fino al finale in volata dove le giovani padrone di casa hanno il guizzo decisivo per chiudere 16-14 e portare a casa vittoria e due punti.



Moma Anderlini – Volley Modena 3-2

ANDERLINI: Gollini 1, Spada 0, Susio 21, Piron 11, Guerra 8, Sismondi 15. Libero: Cornelli -1 (Cervi ne). Rinieri 1, Jakic 0, Mazzieri ne, Pedrolli ne, Raedemaecher ne, Monari Gamba 11. All. Roberta Maioli

MODENA: Lancellotti 2, Nonnati 19, Bozzoli 13, Pagot 19, Fronza 10, Gerosa 13. Libero: Righi 0 (Bignardi ne). Mezzanotte M. ne, Mattioli ne, Davoli ne, Zironi ne, Vineti ne, Benetti ne. All. Luciano Molinari

ARBITRI:

PARZIALI: 16-25, 25-21, 18-25, 25-21, 16-14

DURATA SET: 23’ 25’ 26’ 28’ 21’

NOTE: bs 10/13 ace 1/9 muri 22/5 ricezione 41% (24% perfetta)-56% (37% perfetta) attacco 31%-35% errori 35-30