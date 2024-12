Il Volley Modena chiude il 2024 con un successo pieno al Guarini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’ultimo impegno dell’anno vede coach Molinari affidarsi al medesimo sestetto di una settimana fa con le scelte obbligate in posto quattro di Bozzoli e Pagot, Lancellotti in regia, Nonnati opposto, Fronza e Gerosa al centro con Righi libero.

La sensazione è subito quella che le modenesi abbiano qualcosa in più delle rivali nonostante il punteggio dica 4-7 dopo gli errori in attacco di Nonnati e Bozzoli. E la conferma arriva subito perché con un pallonetto astuto in pipe l’opposta gialloblù trova il cambio palla e apre un break importante che porta la sua squadra fino al 9-7 e anche al time out ospite.

Al rientro in campo arriva la risposta ed il pareggio prima di un altro 4-0 firmato Volley Modena che spacca definitivamente il parziale e consente alle padrone di casa di prendere in mano le redini del match fino al 25-18 firmato da Pagot.



Cambio campo e copione simile al set precedente fino al 6-6 quando nel campo toscano cade una free ball su un terzo tocco in bagher di Bozzoli. Non bastano nemmeno i time out ed i cambi di coach Bertini per invertire la rotta che in brevissimo tempo porta le gialloblù sul 15-7 e da qui a gestire fino al 25-17 del secondo cambio campo. Ad un passo dalla meta il Volley Modena sa che non può correre rischi e parte subito a mille con una Nonnati incontenibile e che contribuisce in maniera importante all’8-1 che, di fatto, decide subito gara e parziale.

Più di una volta Valdarno proverà ad accorciare dimezzando anche le distanze, ma senza trovare la necessaria continuità per impensierire le padrone di casa che nel finale allungano di nuovo e chiudono 25-15 per conquistare tre punti fondamentali e regalarsi un Natale felice in attesa della ripresa e dello sprint finale del girone d’andata ad inizio 2025.



Il tabellino

Volley Modena – Bindi Spa Passione Valdarno 3-0



MODENA: Lancellotti 1, Nonnati 17, Bozzoli 12, Pagot 11, Fronza 10, Gerosa 6. Libero: Righi 0 (Bignardi ne). Mattioli ne, Davoli ne, Zironi ne, Vineti ne, Benetti ne. All. Luciano Molinari

VALDARNO: Saveriano 2, Sangoi 4, Bartesaghi 9, Giardi 3, Poli 3, Biondi 3. Libero: Ciancio -2 (Cervana ne). Pancrazzi 1, Matassini 3, Vittorini 2, Tesanovic ne, Tani ne, Pancrazzi G. ne, Franci ne. All. Vittorio Maria Bertini

ARBITRI:PARZIALI: 25-18, 25-17, 25-15DURATA SET: 24’ 23’ 23’NOTE: bs 10/8 ace 5/4 muri 8/2 ricezione 65% (60% perfetta)-38% (23% perfetta) attacco 53%-26% errori 23-20