Il Volley Modena passa a Rubiera con una strepitosa rimonta

Pronti, via e Modena è subito in difficoltà suldi servizio delle padrone di casa che scappano anche sul 7-1 prima che la partita inizi davvero grazie al primo tempo di Gerosa e all’ace di Nonnati. Sarà proprio l’opposta dai nove metri a suonare la carica anche in occasione del break che riporta le gialloblù sul -1 sul 15-14, ma il pareggio arriva solo sul 21-21 col muro di Bellini. Modena ha la ghiotta occasione di mettere la testa avanti, ma Gerosa gira fuori il contrasto a rete e Rubiera ritrova anche tre set point.

Il primo lo annulla ancora Bellini, il secondo l’ennesimo ace di Nonnati, ma alla terza occasione Rubiera chiude sfruttando l’errore dai nove metri dell’opposta.

Cambio campo e gara che riparte sul filo dell’equilibrio con Rubiera avanti poi il sorpasso di Modena 7-6 con l’ace di Bellini. Il break a metà parziale, però, è delle padrone di casa che scappano 14-9 quando coach Molinari prova la carta Pagot per Bozzoli. Nulla da fare anche se le gialloblù ricuciono fino al 20-18 e al 21-19, ma il nuovo parziale delle rubieresi chiude i conti per il 25-20 del momentaneo 2-0.



Il Volley Modena è in difficoltà, non riesce a scuotersi neanche nel terzo set fino all’11-5 quando un cambio palla seguito dal muro di Fronza e dall’ace di Bozzoli danno il segnale che qualcosa sta cambiando.

Proprio quest’ultima entra decisamente in partita e con fast ed ace di Gerosa arriva il pareggio a 16 prima del sorpasso firmato dal primo tempo di Fronza. Si ribalta completamente in questi frangenti l’inerzia della gara, le gialloblù ne approfittano e scappano subito chiudendo ancora con Gerosa in fast 25-21.



Partita riaperta e Modena non se lo fa ripetere due volte nelvolando subito 9-1 con una super Bozzoli autrice di 3 attacchi, un muro e quattro ace consecutivi. E’ già il break decisivo perché le padrone di casa proveranno a ricucire un paio di lunghezze, ma non andranno mai oltre con Nonnati che grazie al mani out firmerà il 25-17 che vale il tiebreak.Tutto da rifare, dunque, per le padrone di casa che si ritrovano ora in grande difficoltà, mentre capitan Lancellotti e compagne partono a mille anche nel quinto set volando sul 6-1 grazie a tre attacchi di Bozzoli, due di Nonnati e un muro di Fronza. Rubiera è con le spalle al muro, ma come successo al contrario nel corso del terzo parziale le cose cambiano repentinamente tanto che due errori modenesi danno il via ad un parziale che vale il pareggio sul 6-6. E’ qui che la formazione di coach Ghibaudi difende tutto, dà vita ad un’azione clamorosa che, però, Nonnati riesce a chiudere con una murata perentoria che mette fine al pericoloso break. La parità, però, rimane fino al 9-9 quando Gerosa mette il punto esclamativo sull’ennesima azione con mille difese impossibili delle padrone di casa. E’ il pallone della staffa perché poi arriva l’attacco di Bozzoli, un altro vincente di Gerosa e l’ace di bellini per il parziale decisivo. A coronare la cavalcata finale delle gialloblù è ancora Bozzoli con gli ultimi due attacchi di una seconda parte di gara stratosferica per il 15-10 che chiude l’incontro regalando i due punti alle modenesi.Giusto Spirito Rubiera – Volley Modena 2-3RUBIERA: Mirarchi 4, Arcangeli 12, Monaco 11, Costamagna 16, Secciani 6, Basso 9. Libero: D’Orta -7 (Pini ne). Meoni 6, Moiran 1, Tassini 0, Vecchi 0, Adani 2. All. Andrea GhibaudiMODENA: Lancellotti 1, Nonnati 21, Bellini 17, Bozzoli 27, Gerosa 15, Fronza 11. Libero: Righi -6 (Zironi ne). Mezzanotte M. ne, Mattioli ne, Mezzanotte L. ne, Davoli ne, Vineti ne, Pagot 0. All. Luciano MolinariARBITRI: Minelli e MezzadriPARZIALI: 25-23, 25-20, 21-25, 17-25, 10-15DURATA SET: 26’ 26’ 27’ 28’ 18’NOTE: bs 7/16 ace 9/14 muri 8/10 ricezione 36% (17% perfetta)-49% (26% perfetta) attacco 35%-40% errori 27/38