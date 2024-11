Il Volley Modena rialza la testa: 3-0 al Lucca

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un’iniezione di punti e fiducia che serviva alle gialloblù che dopo un ottimo precampionato hanno dovuto fronteggiare assenze impreviste schierando, di volta in volta, sestetti diversi che non sempre sono riusciti a mantenere con costanza il livello di gioco necessario per superare le rivali. Contro Pontedera e Garlasco, infatti, sono stati i troppi errori a pregiudicare le possibilità di successo per capitan Lancellotti e compagne che, però, non si sono perse d’animo ed in terra toscana si sono ritrovate resistendo anche al testa a testa finale nel terzo set risolto 27-25 ai vantaggi.



Coach Di Toma ha proposto in avvio di gara la consueta diagonale principale formata da Lancellotti in regia e Nonnati opposta, mentre al centro assieme a Gerosa è ancora Mattioli a sostituire l’infortunata Fronza, in panchina con maglia da secondo libero. Righi è come al solito la padrona della seconda linea, mentre in posto quattro tornano fianco a fianco dall’inizio Bellini e Bozzoli. Pronti, via e subito le gialloblù scappano nel punteggio trovando qualcosa in fase break di fatto dopo ogni cambio palla. Al giro di boa del parziale le modenesi sono avanti 13-7 prima di un tentativo di rimonta delle padrone di casa subito spento, con le distanze che vengono prima dimezzate e poi ristabilite fino al 25-18 firmato da Bellini in attacco che porta al primo cambio campo.



Pronti, via ed il secondo set si apre con il Volley Modena che spinge forte in tutti i fondamentali scappando avanti sul 7-1 nonostante il time out prontamente chiamato dal tecnico toscano. Il vantaggio messo in cascina diventerà già decisivo perché i tentativi di accorciare di Lucca si infrangeranno sempre su un sestetto modenese che quando concede qualcosa poi è bravo a riprenderselo fino al 25-19 firmato da Gerosa in primo tempo. Con le spalle al muro le padrone di casa sanno che non possono concedere partenze sprint alle gialloblù e nel terzo set mantengono il contatto fino al 14-10 che sembra poter indirizzare anche questo parziale verso capitan Lancellotti e compagne. Le quattro lunghezze di vantaggio vengono mantenute, di fatto, fino al 19-15 quando l’ulteriore giro di vite in difesa e la voglia di gettarsi oltre l’ostacolo delle padrone di casa frutta il break che rimette tutto in gioco. Modena ha comunque due palle match sul 24-22 che spreca con un errore in battuta e un brutto cambio palla punito dalla difesa e rigiocata vincente di Lucca che poi trova anche l’ace del sorpasso e del set point. Proprio nel momento più difficile, quando il rischio di riaprire una partita quasi chiusa era massimo, le gialloblù trovano il guizzo decisivo con il 25-25 firmato da Bellini al termine di un’azione prolungata. La schiacciatrice sarà la grande protagonista di questo finale portandosi dai nove metri e trovando prima il sorpasso in pipe e poi il punto della staffa con l’ace che chiude definitivamente la gara sul 3-0 per Modena chiamata ora al primo derby stagionale sabato, tra le mura amiche del Guarini, contro Sassuolo.