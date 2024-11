Il Volley Modena si aggiudica per 3-0 il derby con Sassuolo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Conferma il sestetto della trasferta vincente in terra toscana coach Di Toma con Lancellotti e Nonnati a comporre la diagonale principale, Bellini e Bozzoli in posto quattro, Gerosa e Mattioli al centro con Righi libero.Subito Nonnati si fa sentire con il primo punto della gara e poi Mattioli con attacco ed ace che portano avanti Modena sul 5-2. Il break si allunga con Bellini e fino al muro di Bozzoli che vale l’11-5.

Il contrattacco vincente di Nonnati per il 13-6 porta anche al primo time out discrezionale richiesto dalla panchina di Sassuolo, ma al rientro in campo il trend della partita non manca e un’altra scossa arriva ancora da Mattioli in attacco e dai nove metri per il 17-8. In vista del finale di set, con un vantaggio importante, le gialloblù rallentano il ritmo e commettono qualche errore evitabile che riporta Sassuolo in gara fino al 20-16. Il time out di coach Di Toma ristabilisce l’ordine, Modena allunga nuovamente sul turno di servizio di Gerosa e chiude 25-19 con la parallela millimetrica di Nonnati da posto quattro.



Cambio campo e si riparte con un secondo parziale che sembra simile al precedente, con le gialloblù che schizzano subito avanti sfruttando Bozzoli e Mattioli in attacco oltre a Bellini dai nove metri, con due ace consecutivi per l’8-2.



Sassuolo Sembra non riuscire ad opporsi con efficacia tanto che inizia a commettere anche qualche errore di troppo e poi Mattioli con il muro firma il 17-9. Come nel set precedente, però, è qui che le modenesi si fermano e punto dopo punto non riescono più a trovare soluzioni offensive vincenti fino all’attacco out di Bozzoli per il 21-19 che porta coach Di Toma a fermare il gioco per la seconda volta. Al rientro in campo Bellini trova un cambio palla fondamentale poi Bozzoli regala il primo di tre set point e alla seconda occasione Nonnati chiude in pallonetto per il 25-22.



Si cambia di nuovo campo e al rientro capitan Lancellotti e compagne sembrano poter dare la zampata decisiva trascinate subito da Mattioli, ma Sassuolo vende cara la pelle e ricuce subito il mini break di 3-0. Sarà il parziale più equilibrato del match con Modena che cerca più volte lo strappo, ma non riesce mai ad andare oltre i pochi punti di vantaggio che vengono prontamente ricuciti dalle ospiti che difendono tanto e poi concretizzano in attacco. Uno sprazzo di Bellini in attacco e a muro regala il nuovo +3 sul 16-13 ed è qui che Modena diventa solida sul cambio palla e non si volta più indietro. Entra anche Fronza nel finale, come nel set precedente, e le gialloblù scappano fino al 25-19 firmato da Nonnati che chiude la contesa regalando i secondi tre punti in pochi giorni alla sua squadra.



Il tabellino

Volley Modena – BSC Materials Sassuolo 3-0



MODENA: Lancellotti 0, Nonnati 13, Bellini 13, Bozzoli 13, Gerosa 5, Mattioli 9. Libero: Righi 0. Mezzanotte M. ne, Davioli ne, Vineti ne, Pagot ne, Fronza 1. All. Federico Di Toma, vice Massimo Cerrato



SASSUOLO: Giordano 2, M’Bra 3, Priore 13, Gatta 7, Fornari V. 4, Casotti 2. Libero: Zanin -1 (Cappellini ne). Scianti 1, Fornari B. ne, Comastri 3, Patasce 6. All. Borislav Kroumov



ARBITRI: Pulcini e Tizzanini

PARZIALI: 25-19, 25-22, 25-19

DURATA: 24’ 26’ 25’

NOTE: bs 9/7 ace 7/3 muri 5/5 ricezione 43% (26% perfetta)-48% (32% perfetta) attacco 37%-31% errori 22-25