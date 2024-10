Il Volley Modena si impone dopo una maratona all’esordio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Debutto stagionale con un’assenza pesante per le modenesi ovvero quella del libero Righi sostituita dalla compagna di reparto Zironi.Per il resto sestetto tipo per coach Di Toma con Lancellotti al palleggio, Nonnati opposta, Bozzoli e Bellini in posto quattro, Gerosa e Fronza al centro. Ad inaugurare il match sono le ospiti con i primi due punti poi inizia la marcia del Volley Modena che mette subito avanti la testa 4-2 con l’attacco di Nonnati che riscatta subito l’errore in apertura. Le modenesi guidano nelle prime fasi, ma è la seconda parte del parziale quella che indirizzerà le sorti della prima parte dell’incontro.

Dal punteggio di 12-12, infatti, le lombarde collezionano un break di 7-0 in cui non bastano i due time out di coach Di Toma e nemmeno il cambio di Pagot con Bellini. Le difficoltà in ricezione delle gialloblù saranno fatali nonostante i due ace di Nonnati ed un paio di servizi pesanti di Pagot che non bastano ad evitare il 20-25 che porta al primo cambio campo.



Rientra Bellini al ritorno in campo, ma Modena è ancora troppo fallosa in avvio di parziale. Proprio la schiacciatrice trova un punto contestato dalle ospiti in palleggio per il 6-6 e da qui cambia marcia iniziando a trovare soluzioni vincenti anche a muro con il 10-8 che vale l’inizio di un break positivo che porterà le padrone di casa fino al 14-8.



Il time out delle lombarde serve a ritrovare ordine in campo, ma non a ricucire le distanze che Modena, anche grazie all’ottimo lavoro in regia di capitan Lancellotti, mantiene fino al 25-19 firmato da Bozzoli.



Nel terzo set le modenesi sembrano poter ripartire forte come nel parziale precedente, ma Crema trova un ace che dà fiducia sul 4-3 e con la difesa ricostruisce occasioni buone per cucire subito il piccolo gap e mettere anche la testa avanti sul 9-10 quando coach Di Toma decide di fermare il gioco per ritrovare fluidità nei meccanismi. Lo stop porta all’errore prima in battuta e poi in attacco delle ospiti, ma c’è ancora un piccolo break cremasco sugli errori delle gialloblù per il 13-16. Il secondo discrezionale per il tecnico modenese è finalmente quello giusto per rimettere l’ordine necessario in campo e il turno di servizio di Bozzoli riporta sul 19-16 le padrone di casa, un margine risicato che viene nuovamente ricucito con il 19-19 firmato dall’errore in pipe di Bozzoli. A sparigliare le carte è il muro di capitan Lancellotti per il 22-20 poi due punti di Gerosa seguiti da un errore ad annullare il primo set point. Il secondo, però, lo converte Bellini con l’attacco del 25-21 che regala il 2-1 al Volley Modena.



Si cambia ancora campo con la partita che sembra essersi incanalata sul binario giusto, ma Bozzoli approccia il quarto parziale con difficoltà e lascia subito il campo a Pagot che risponde con due attacchi e un muro vincenti. E’ ancora il servizio delle ospiti, però, a fare male e a regalare l’11-16 prima ed il 15-21 dopo. Il set sembra scivolare via con Modena che, però, non molla e ricuce con Bozzoli dai nove metri rientrata per Pagot. Il suo ace vale il 22-22 poi Nonnati regala il primo match point sul 24-23. Crema annulla sia l’occasione creata dall’opposta che quella creata successivamente da Gerosa per poi trovare anche lo spunto giusto per chiudere 27-25 a proprio favore e portare l’incontro al tiebreak.



Nel quinto parziale si riparte con Pagot per Bellini in quattro e proprio due attacchi della giovane schiacciatrice lanciano Modena sull’8-4 al cambio campo. A seguire, però, arrivano anche gli errori che riportano sotto Crema fino al nuovo break firmato da Gerosa e da due errori delle rivali. Le gialloblù arrivano allo sprint finale sul 14-11, non convertono due occasioni, ma alla terza è Nonnati con una bella diagonale potente a chiudere 15-13 regalando i primi due punti alla propria squadra.



Volley Modena – Enercom Fimi Crema 3-2

MODENA: Lancellotti 3, Nonnati 15, Bozzoli 10, Bellini 13, Gerosa 12, Fronza 11. Libero: Zironi -2 (Bignardi ne). Mattioli ne, Davoli 0, Paolini ne, Vineti ne, Pagot 5. All. Federico Di Toma, vice Massimo Cerrato

CREMA: Moretti 2, Giroletti 19, Bianco 14, Pagliuca 10, Scuri 10, Belli 10. Libero: Negri -4 (Guerini ne). Abati ne, Scurzoni ne, Valentini 5, Citterio 1, Fugazza 0, Pala ne. All. Andrea Colombo, vice Maria Giovanna Guerini

ARBITRI: Salvan e Barbieri

PARZIALI: 20-25, 25-19, 25-21, 25-27, 15-13

DURATA: 24’ 23’ 27’ 31’ 18’

NOTE: bs 9/12 ace 8/10 muri 8/13 ricezione 34% (19% perfetta)-30% (12% perfetta) attacco 32%-32% errori 40-41