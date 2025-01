Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Si chiude come meglio non potrebbe il girone d’andata nel campionato di Serie B1 per il Volley Modena che sul campo di Ripalta, nello scontro diretto per il terzo posto, si impone con un bel 3-0. Le ragazze di coach Molinari lottano spalla a spalla con le rivali per gran parte dell’incontro, ma nei momenti cruciali si mostrano più ciniche e concrete portando dalla propria parte il punteggio in tutti i tre parziali. Sicuramente decisiva la rimonta nel finale di primo set quando le padrone di casa si trovavano avanti 19-13 e non riescono a gestire il margine accumulato. Bozzoli, Nonnati e Garofalo trovano break point importanti ed il muro difesa manda fuori giri l’attacco di Ripalta che commette qualche errore di troppo tra cui i palloni che portano al 24-24 e al 26-24 in favore delle gialloblù.

esattamente di segno opposto, invece, con capitan Lancellotti e compagne che partono davanti e ci rimangono accumulando loro un buon bottino di punti, ma ampliandolo anche nel finale fino al 25-18.Diverso, infine,con Modena che mette la testa avanti in più di un’occasione senza, però, riuscire ad allungare con decisione. Tutti i mini break delle gialloblù vengono subito stoppati dalle padrone di casa, ma quello che matura sul 15-19 è decisivo perché qui Ripalta non riuscirà più a colmare interamente il divario. Sul 20-21 Bozzoli trova un cambio palla importantissimo e poi realizza anche il muro che regala i tre match point per il 21-24.

Le padrone di casa non mollano, ne cancellano due con attacco ed una battuta vincente, ma al terzo ed ultimo è sempre Bozzoli decisiva con il mani out che chiude l’incontro regalando i tre punti al Volley Modena che ora si ritrova con un confortante più quattro sul quarto posto alla vigilia di una nuova settimana di sosta prima dell’inizio del girone di ritorno previsto per sabato 1 febbraio con la trasferta sul campo di Crema.C.R. Transport Ripalta – Volley Modena 0-3RIPALTA: Bresciani 2, Lodi 7, Ottino 10, Parise 7, Fenzio 9, Poggi 7. Libero: Labadini 0. Bassi 1, Gabrieli 1, Nicoli ne, Boffelli ne, Boffi 0. All. Vittorio VerderioMODENA: Lancellotti 0, Nonnati 12, Bozzoli 20, Garofalo 12, Fronza 8, Gerosa 8. Libero: Righi -3 (Zironi ne). Mattioli ne, Davoli ne, Pagot ne, Benetti ne. All. Luciano MolinariARBITRI: Viale e PalumboPARZIALI: 24-26, 18-25, 23-25DURATA SET: 31’ 25’ 29’NOTE: bs 6/9 ace 6/6 muri 8/6 ricezione 49% (18% perfetta)-41% (21% perfetta) attacco 27%-44% errori 21-25