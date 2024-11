Il Volley Modena vola: vittoria anche a Firenze

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Capitan Lancellotti e compagne hanno messo in campo una prestazione solida confermando la crescita dell’ultimo periodo dopo qualche difficoltà iniziale di troppo dovuta ad influenze ed infortuni come quello di Elena Fronza che una settimana fa aveva assaggiato il campo in alcuni frangenti del derby contro Sassuolo, mentre in questo match è tornata in campo dal primo minuto chiudendo anche in doppia cifra con 11 punti realizzati. Supportata da una squadra puntuale e concreta, poi, la regista Lancellotti ha potuto armare tutte le sue bocche da fuoco portando quattro attaccanti in doppia cifra.

Per quanto riguarda l’andamento della gara più nello specifico il Volley Modena ha spinto forte dall’inizio alla fine commettendo qualche errore in battuta, ma creando al tempo stesso grosse difficoltà alle rivali che solo nel terzo set hanno migliorato i propri numeri in ricezione riuscendo a rimanere un po’ più a contatto nel punteggio. Tre punti importanti per le gialloblù per consolidare la classifica subito alle spalle di Ostiano e Garlasco, in attesa del match di quest’oggi fra Pontedera e Ripalta con le cremasche che a loro volta possono mantenersi nel trenino di testa con una vittoria. E sabato prossimo arriva un altro big match, proprio contro la capolista Ostiano con cui il Volley Modena si metterà alla prova per valutare se le difficoltà di inizio stagione sono ormai superate.



Montesport Firenze – Volley Modena 0-3

FIRENZE: Para 1, Giubbolini 6, Mezzedemi 11, Scardigli 6, Bruni 3, Galli 4. Libero: Castellani -3 (Eifelli 0). Ferri ne, Caputo 0, Cantini 0, Lazzeri 0, Dri 0. All. Luca Barboni

MODENA: Lancellotti 2, Nonnati 16, Bellini 17, Bozzoli 12, Gerosa 6, Fronza 11. Libero: Righi -1 (Zironi ne). Mattioli ne, Davoli ne, Vineti ne, Pagot ne. All. Massimo CerratoARBITRI: Rossi e CampisiPARZIALI: 15-25, 19-25, 20-25DURATA: 22’ 24’ 26’NOTE: bs 6/15 ace 4/5 muri 4/3 ricezione 29% (17% perfetta)-41% (16% perfetta) attacco 26%-49% errori 16-25