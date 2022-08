Immensa Rachele Barbieri: conquista il secondo oro in due giorni

Due ori in due giorni. La campionessa di Serramazzoni, Rachele Barbieri ha conquistato la medaglia d'oro nella specialità della Madison insieme a Silvia Zanardi agli europei di ciclismo. La coppia con 41 hanno chiuso davanti alla Francia e alla Danimarca. Secondo oro in due giorni per Rachele Barbieri dopo il successo di ieri nell'Omnium , terza medaglia complessiva come la Zanardi