Immenso Djokovic: Sinner accarezza il sogno ma poi crolla

Jannik Sinner si ferma nei quarti di finale a Wimbledon, terzo Slam del 2022 che si sta disputando sui prati dell’All England Club di Londra. Nel match che ha aperto il programma sul mitico Centre Court, il tennista altoatesino, testa di serie numero 10, non ha saputo sfruttare un vantaggio di due set a zero, facendosi rimontare da Novak Djokovic. Il fuoriclasse serbo, numero 1 del seeding, si è imposto al quinto con il punteggio di 5-7 2-6 6-3 6-2 6-2, dopo tre ore e 39 minuti di gioco.

