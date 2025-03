Importante pareggio esterno per il Carpi a Lucca

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Pareggio esterno importante per il Carpi. A Lucca doppia rimonta del Carpi. Al 34' gol rossonero. Saporiti calcia da sinistra una punizione, Fossati allunga di testa la traiettoria e devia in rete. Il pareggio a fine tempo: Cortesi viene toccato in area, rigore che lui stesso trasforma.

Nel secondo tempo il 2-1 toscano arriva su una conclusione di Magnaghi. Il pari lo mette in cassaforte una punizione di sinistro al 23' di Cortesi. Venerdì sera Biancorossi al Cabassi contro la Vis Pesaro.



Lucchese vs AC Carpi 2-2 (1-1)Reti: 34′ aut. Fossati (L), 42′ Cortesi rig. (C), 58′ Magnaghi (L), 68′ Cortesi (C)Lucchese (3-4-1-2): Melgrati; Gucher, Benedetti, Rizzo; Gemignani, Catanese, Visconti (dall’87’ Badje), Antoni; Saporiti (dal 70′ Welbeck); Magnaghi (dall’80’ Ballarini), Selvini. A disposizione: Coletta, Allegrucci, Gasbarro, Da Silva, Cartano, Gheza, Salomaa. All. TestiniAC Carpi (4-3-1-2): Sorzi; Rossini, Zagnoni, Panelli, Rigo; Amayah, Mandelli (dal 61′ Puletto), Contiliano (dal 70′ Casarini); Cortesi; Fossati (dal 61′ Gerbi), Sall (dal 70′ Figoli). A disposizione: Theiner, Lorenzi, Calanca, Tcheuna, Verza, Cecotti, Visani, Campagna, Stanzani, Saporetti. All. SerpiniArbitro: Sig. Dini sez. Città di Castello / Assistenti: Signorelli – Munitella / 4° Ufficiale Sig. Palma (Napoli)Ammoniti: Rossini (C), Mandelli (C), Amayah (C)Espulsi: nessuno.Recupero: 0’ p.t.; 5’ s.t.