Impresa Arnaldi a Madrid, battuto Djokovic in due set

Colpo grosso di Matteo Arnaldi al secondo turno del “Mutua Madrid Open”, il secondo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta, in scena alla Caja Magica della capitale spagnola, con un montepremi totale pari a 8.055.385 euro. Il tennista sanremese, numero 44 del ranking mondiale, ha eliminato al secondo turno il serbo Novak Djokovic, n.5 Atp e testa di serie numero 4, con il punteggio di 6-3 6-4, maturato in un’ora e 42 minuti di gioco. Per un posto negli ottavi l’azzurro se la vedrà con il bosniaco Damir Dzumhur (63 Atp).

Avanza anche Lorenzo Musetti. Il toscano, numero 11 del mondo e del 10 del tabellone, si è imposto in due set sull’argentino Tomas Martin Etcheverry (51 Atp) con il punteggio di 7-6 (3), 6-2. Sarà Stefanos Tsitsipas l’avversario di Musetti. Il tennista greco, numero 18 del ranking mondiale e 17esima forza del tabellone, ha sconfitto al secondo turno in rimonta il tedesco Jan-Lennard Struff con il punteggio di 3-6 6-4 6-3.

Avanza ai 16esimi anche il canadese Denis Shapovalov, 29esima testa di serie, che ha battuto 6-1, 6-4 il giapponese Key Nishikori. Prossimo avversario sarà Alex De Minaur, vincitore nel match contro Lorenzo Sonego. Il torinese, numero 43 Atp, si è arreso all’australiano, sesta testa di serie, che si è imposto con il punteggio di 6-2, 6-3.

Foto Italpress