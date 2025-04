Impresa del Carpi: battuta la Ternana seconda in classifica

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Successo esterno del Carpi sul campo della Ternana. L'undici di Serpini supera la squadra di Liverani con un gol sul finale di Casarini. Per il Carpi è una vittoria pesante sulla seconda in classifica che con questa sconfitta dice addio alla serie B e che permette al Carpi di invertire la rotta dopo due ultime due sconfitte consecutive.



TABELLINO

Ternana vs AC Carpi 0-1

Reti: 88′ Casarini

Ternana (4-2-3-1): Vannucchi; Casasola, Maestrelli, Fazzi, Tito; De Boer, Corradini (dall’84’ Damiani); Donati, Aloi (dal 62′ Curcio), Millico (dal 72′ Martella); Cianci (dall’84’ Ferrante). A disposizione: Vitali, Capuano, Bellavigna, Bonugli, Ciammaglichella, Donnarumma. All. Liverani

AC Carpi (4-3-1-2): Sorzi; Rossini, Zagnoni, Calanca (dal 75′ Tcheuna), Rigo; Amayah, Mandelli (dal 90’+1 Figoli), Campagna (dal 75′ Casarini); Cortesi; Fossati (dal 46′ Puletto), Gerbi (dal 67′ Stanzani). A disposizione: Theiner, Lorenzi, Panelli, Verza, Cecotti, Visani, Saporetti. All. Serpini

Arbitro: Sig. Manzo sez. Torre Annunziata / Assistenti: Abbinante – Bartoluccio / 4° Ufficiale Sig. Zoppi (Firenze)

Ammoniti: Millico (T), Rossini (C).

Espulsi: 71′ Maestrelli (T).

Recupero: 3’ p.t.; 5’ s.t.

Foto Carpi calcio