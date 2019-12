Impresa Sassuolo, fermata la Juve

Impresa neroverde in casa della Juventus. Il Sassuolo di De Zerbi non solo frena la corsa dei bianconeri ma si accaparra un record per questo campionato. E' la prima squadra a rubare punti alla Juve nel suo stadio.Lanon va oltre il 2-2 con ilDe Zerbi ha accarezzato anche il sogno vittoria, poi la rete di Ronaldo ha pareggiato i conti. Ramsey ha avuto la palla della vittoria, ma non l'ha sfruttata

IL TABELLINO

Juventus-Sassuolo 2-2

Marcatori: 20' Bonucci (J), 22' Boga (S), 47' Caputo (S), 68' rig. Ronaldo (J)

JUVENTUS: Buffon, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, A.Sandro, Can (54' Matuidi), Pjanic, Bentancur, Bernardeschi (54' Dybala), Ronaldo, Higuain (79' Ramsey).

A disp: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Danilo, Rugani, Demiral.

All. Maurizio Sarri

SASSUOLO: Turati; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Djuricic (72' Muldur), Traorè (62' Duncan), Boga (90' Peluso); Caputo.

A disp: Russo, Pegolo, Piccinini, Tripaldelli, Ghion, Mazzitelli, Obiang, Bourabia, Raspadori.

All. Roberto De Zerbi

Arbitro: La Penna di Roma 1

Assistenti: Di Vuolo di Castellammare di Stabia - Colarossi di Roma 2

Quarto Ufficiale: Ros di Pordenone

VAR: Nasca di Bari - Schenone di Genoa

Ammoniti Djuricic (S), Locatelli (S), Toljan (S), Kyriakopoulos (S), Muldur (S), Pjanic (J)

Foto: Sassuolocalcio.com