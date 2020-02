Incredibile Carpi, la Reggiana travolta 5-1

Finisce con l'incredibile risultato di 5-1 la sfida casalinga del Carpi, nel derby con la Reggio Audace. Pomeriggio rocambolesco nella gara al Cabassi che al 22esimo ha visto il primo gol del vantaggio della squadra avversaria. E' Zamparo a trasformare un calcio di rigore generato dal fallo di Nobile di Kargbo. Passano poco più di 5 minuti ed il Carpi reagisce e al 32' con Cianci archivia il pareggio. Manca poco alla fine del primo tempo quando i biancorossi riescono a chiudere in vantaggio. Firmato da Biasci, abile a sfruttare un assist di Saber.

Nella ripresa Cianci replica su un traversone. Il poker arriva 67', con Saber che dopo aver completato un ottimo contropiede, a tu per tu con Venturi, sceglieva di offrire palla a Cianci, per il più facile dei gol. La partita è praticamente chiusa quando per il Carpi arriva il suggello finale. Generato da un episodio: Biasci viene steso in area da Spanò. Espulsione e rigore che Biasci trasforma, per il 5-1 finale.





CARPI-REGGIO AUDACE 5-1

Reti: 22’ rigore Zamparo, 32’pt, 10’st e 22’st Cianci, 49’pt e 36’st rigore Biasci

CARPI (4-3-1-2): Nobile, Pezzi, Sabotic, Ligi, Sarzi Puttini (6’st Varoli); Saber (38’st Carta), Simonetti, Saric; Maurizi (38’st Fofana); Biasci (38’st Mastaj), Cianci (28’st Carletti).

A disposizione: Rossini, Celeste, Bellini, Jelenics, Boccaccini, Tommasone.

Allenatore: Riolfo

REGGIO AUDACE (3-4-1-2): Venturi, Spanò, Rozzio (31’st Espeche), Martinelli; Kirwan (1’st Libutti), Varone, Rossi (10’st Valencia), Lunetta (13’st Scappini); Radrezza (29’st Zanini); Kargbo, Zamparo.

A disposizione: Voltolini, Favalli, Serrotti, Brodic, Pellizzari.

Allenatore: Alvini

Arbitro: Santoro di Messina, assistenti Salvalagno di Legnano e Vitali di Brescia

Note: espulso al 35’st Spanò; ammoniti Sarzi Puttini, Rossi, Biasci, Nobile, Saber, Stefanelli (dg Carpi), Maurizi, Ligi, Varone; recupero 4’ primo tempo e 3′ secondo tempo